손금주 전 국회의원, 민형배 경선후보 지지 선언

“검수완박 결단·신의의 정치인…AI·에너지 대전환 이끌 적임자”

민형배 “천군만마…반드시 승리로 보답해 시민 삶의 질 높일 것”

이미지 확대 손금주 전 국회의원(왼쪽)이 11일 민형배 전남광주특별시장 민주당 경선후보 지지를 공식 선언하고 있다. 민형배 경선사무소 제공 닫기 이미지 확대 보기 손금주 전 국회의원(왼쪽)이 11일 민형배 전남광주특별시장 민주당 경선후보 지지를 공식 선언하고 있다. 민형배 경선사무소 제공

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손금주 전 국회의원(현 법무법인 율촌 변호사)이 11일 더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선 후보인 민형배 국회의원(광주 광산구을)에 대한 지지를 공식 선언했다.손 전 의원은 이날 민형배 후보 측 경선사무소인 민심캠프를 방문해 “민형배 후보는 소신과 대의를 위해 자신을 던질 줄 아는 강단 있는 정치인”이라며 “민주주의 가치를 지키기 위해 정치적 불이익을 감수한 결단력을 보여줬다”고 평가했다.특히 2022년 검찰개혁(검수완박) 입법 과정에서 민 후보의 역할을 언급하며 “이 같은 결단은 지금 정치권에 꼭 필요한 덕목”이라고 강조했다.손 전 의원은 또 “대선 당시 호남권에서 가장 먼저 이재명 후보 지지를 선언하며 정권 재창출에 앞장선 점에서 민 후보의 진정성과 신의를 높이 평가한다”고 밝혔다.정책 경쟁력에 대해서도 “인공지능(AI)과 에너지 산업 중심의 산업 대전환과 일자리 창출 구상은 광주·전남의 미래 먹거리를 책임질 현실적인 대안”이라며 “더 크고 강한 통합특별시를 실현할 최적의 후보”라고 지지를 공식화했다.아울러 ▲성장 통합 ▲균형 통합 ▲기본소득 ▲녹색도시 ▲시민주권 등 민 후보의 5대 통합 원칙에 공감을 표시하며 “현장 중심의 문제 해결 능력과 젊은 감각으로 지역의 경계를 허물고 경쟁력 있는 특별시를 만들 것”이라고 기대했다.민형배 후보는 “손금주 전 의원의 지지는 천군만마와 같다”며 “보내주신 신뢰에 반드시 승리로 보답하겠다”고 밝혔다. 이어 “서울특별시에 버금가는 경쟁력을 갖춘 전남광주통합특별시를 완성해 시·도민 삶의 질을 획기적으로 높이겠다”고 강조했다.