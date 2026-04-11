민주 광주 북구청장 신수정…5개 자치구 후보 확정

동·서·남·광산구 현역 진출…북구 첫 여성구청장 가능성
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
더불어민주당 로고
6·3 지방선거 더불어민주당 광주 북구청장 후보로 신수정 전 광주시의회 의장이 최종 선출됐다.
민주당 광주시당 선거관리위원회는 10일 북구청장 결선 투표 결과 신수정 전 광주시의회 의장을 본선에 나설 후보로 확정했다고 밝혔다.
지난 8일부터 사흘간 권리당원 투표 50％·안심번호 선거인단 투표 50％를 합산하는 국민참여경선 방식으로 치러진 결선에는 전 광주시의회 의원인 정다은 후보도 참여했으나 탈락했다.
앞선 경선에서 과반 득표자가 없어 실시된 결선까지 이날 마무리되면서 광주 5개 자치구 구청장 선거에 나설 민주당 후보들의 대진표도 모두 완성됐다.
대진표에는 임택(동구)·김이강(서구)·김병내(남구)·박병규(광산구) 등 현직 구청장 후보와 함께 지역 최초 여성 단체장 탄생 여부로 주목받은 신 후보까지 이름을 올렸다.
비민주당 진영에서는 동구 김성환(조국혁신당), 북구 김주업(진보당), 광산구 정희성(진보당) 등 후보들이 출마 채비를 마친 상황이어서 본선에서는 양자 대결이 펼쳐질 전망이다.
반면 서구와 남구는 현재까지 출마 의사를 공식적으로 밝힌 타 정당 소속이나 무소속 후보가 없어 무투표 당선 가능성도 점쳐지고 있다.
강석주 서울시의원, ‘2026 동행서울 누리축제’ 참석… 장애인·비장애인 화합의 장 함께해
서울시의회 보건복지위원회 강석주 의원(국민의힘, 강서2)은 지난 9일 여의도공원 문화의 마당에서 열린 ‘2026 동행서울 누리축제’에 참석해 장애인과 비장애인이 함께 어울려 즐기는 화합의 장을 함께했다. 이번 행사는 서울시지체장애인협회와 서울시 24개 장애인 관련 단체가 함께 참여한 가운데, 장애에 대한 이해를 높이고 시민과 함께하는 공감의 장으로 마련됐다. 특히 장애인 복지 유공자 시상식과 함께 다양한 체험 프로그램과 문화공연이 진행되어 의미를 더했다. 이날 개막식에서는 이용호 서울시지체장애인협회장의 개회사에 이어 장애인 복지 유공자에 대한 시상이 이뤄졌으며, 오세훈 서울시장의 기념사와 황재연 한국지체장애인협회장의 축사 등이 이어지며 행사의 취지를 한층 강조했다. 행사장에는 교육·문화·기술·일자리 등 4개 분야를 중심으로 총 54개의 체험 및 전시 부스가 운영됐으며, 시각장애인 스포츠 체험, 수어 교육, 보조공학기기 체험 등 시민이 직접 참여할 수 있는 다양한 프로그램이 마련되어 눈길을 끌었다. 비가 내리는 궂은 날씨 속에서도 많은 시민이 행사장을 찾아 장애에 대한 이해와 공감의 폭을 넓혔다. 강 의원은 “이번 축제는 단순한 행사를 넘어, 장애에
서울시의회 바로가기
올해 지방선거는 5월 14∼15일 후보자 등록을 시작으로, 같은 달 21일부터 본격적인 선거운동에 돌입한다. 사전투표는 5월 29∼30일, 본 투표는 6월 3일 실시된다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지