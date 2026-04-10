전경원 수성구청장 예비후보 “공동주택관리 센터 설립… 관리비 거품 뺀다”

이미지 확대 전경원 국민의힘 대구 수성구청장 예비후보가 지난 4일 대구 수성구 범어동에 있는 선거사무소 개소식을 열고 인사말을 하고 있다. 전경원 예비후보 선거사무소 제공 닫기 이미지 확대 보기 전경원 국민의힘 대구 수성구청장 예비후보가 지난 4일 대구 수성구 범어동에 있는 선거사무소 개소식을 열고 인사말을 하고 있다. 전경원 예비후보 선거사무소 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대구시의회 국민의힘 원내대표를 지낸 전경원 수성구청장 예비후보가 ‘수성 공동주택관리 센터’ 설립 공약을 밝혀 눈길을 끈다. 관리비 부담과 노후단지 유지보수, 입주민 갈등을 비롯한 공동주택에서 발생하는 문제를 공공이 해결하겠다는 의지를 드러냈기 때문이다.11일 전 예비후보 측에 따르면 센터는 주택관리사와 건축사, 회계 전문가 등의 ‘관리 닥터’로 구성된다.이들은 장기수선계획 수립과 공사 설계와 감리 자문, 행정절차 지원까지 도울 계획이다. 전 예비후보는 “공공이 기준을 세우고, 전문가가 현장으로 가고, 분쟁까지 공적으로 조정하는 구조를 만들겠다”고 밝혔다.공공주택 관리의 투명성을 높이는 방안도 함께 제시했다. 공동주택 관리 시스템을 구축해 예산 집행, 입찰, 계약, 업체 선정 과정을 상시 모니터링하고 표준 가이드라인을 제공하겠다는 구상이다. 기존의 ‘사후 감사’ 방식에서 벗어나 사전 점검과 상시 감시 체계를 갖춰 비리 소지를 원천 차단하겠다는 취지다.그는 공공주택 관리 비용 절감에 대한 방안도 제시했다. 승강기 점검, 소독, 청소 등 반복 용역을 공동구매 체계로 확대해 단가를 낮추겠다는 것이다. 전 예비후보는 “같은 서비스를 단지마다 따로 계약하면 비효율이 생길 수밖에 없다”면서 “센터가 공공 중계 역할을 하면 규모의 경제를 통해 관리비를 실제로 낮출 수 있다”고 설명했다.전 예비후보는 센터에 노후단지 지원과 공사 품질 관리 기능도 부여하겠다고 밝혔다. 노후단지 장기 수선 리모델링 컨설팅을 무상 지원하고, 대규모 수선 공사에는 공공의 설계와 감리 지원을 붙여 부실 공사를 막겠다는 게 그의 설명이다. 입주민 갈등 문제에 대해서는 “센터가 공적 중재자로 나서 조정과 해결의 속도를 높이겠다”라고 밝혔다.그는 공공주택이 주민 생활과 자산의 중심이라는 점이 공약을 마련하게 된 배경이라고 밝혔다. 전 예비후보는 “공동주택은 수성구민의 생활과 자산의 중심인데, 현실에서는 관리비는 오르고 공사와 용역 업체 선정 과정에 대한 불신은 커지고 있다”며 “특히 소규모 단지와 노후단지는 전문 인력이 부족해 장기수선계획조차 제대로 세우기 어려운 경우가 많다”고 지적했다. 그러면서 “공동주택관리센터를 통해 관리비 부담은 낮추고, 예산 집행은 투명하게 하고, 아파트의 안전과 자산가치는 끝까지 지켜내겠다”고 덧붙였다.