전경원 수성구청장 예비후보 “공동주택관리 센터 설립… 관리비 거품 뺀다”

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전경원 국민의힘 대구 수성구청장 예비후보가 지난 4일 대구 수성구 범어동에 있는 선거사무소 개소식을 열고 인사말을 하고 있다. 전경원 예비후보 선거사무소 제공
대구시의회 국민의힘 원내대표를 지낸 전경원 수성구청장 예비후보가 ‘수성 공동주택관리 센터’ 설립 공약을 밝혀 눈길을 끈다. 관리비 부담과 노후단지 유지보수, 입주민 갈등을 비롯한 공동주택에서 발생하는 문제를 공공이 해결하겠다는 의지를 드러냈기 때문이다.
11일 전 예비후보 측에 따르면 센터는 주택관리사와 건축사, 회계 전문가 등의 ‘관리 닥터’로 구성된다.이들은 장기수선계획 수립과 공사 설계와 감리 자문, 행정절차 지원까지 도울 계획이다. 전 예비후보는 “공공이 기준을 세우고, 전문가가 현장으로 가고, 분쟁까지 공적으로 조정하는 구조를 만들겠다”고 밝혔다.
공공주택 관리의 투명성을 높이는 방안도 함께 제시했다. 공동주택 관리 시스템을 구축해 예산 집행, 입찰, 계약, 업체 선정 과정을 상시 모니터링하고 표준 가이드라인을 제공하겠다는 구상이다. 기존의 ‘사후 감사’ 방식에서 벗어나 사전 점검과 상시 감시 체계를 갖춰 비리 소지를 원천 차단하겠다는 취지다.
그는 공공주택 관리 비용 절감에 대한 방안도 제시했다. 승강기 점검, 소독, 청소 등 반복 용역을 공동구매 체계로 확대해 단가를 낮추겠다는 것이다. 전 예비후보는 “같은 서비스를 단지마다 따로 계약하면 비효율이 생길 수밖에 없다”면서 “센터가 공공 중계 역할을 하면 규모의 경제를 통해 관리비를 실제로 낮출 수 있다”고 설명했다.
전 예비후보는 센터에 노후단지 지원과 공사 품질 관리 기능도 부여하겠다고 밝혔다. 노후단지 장기 수선 리모델링 컨설팅을 무상 지원하고, 대규모 수선 공사에는 공공의 설계와 감리 지원을 붙여 부실 공사를 막겠다는 게 그의 설명이다. 입주민 갈등 문제에 대해서는 “센터가 공적 중재자로 나서 조정과 해결의 속도를 높이겠다”라고 밝혔다.
강석주 서울시의원, ‘2026 동행서울 누리축제’ 참석… 장애인·비장애인 화합의 장 함께해
서울시의회 보건복지위원회 강석주 의원(국민의힘, 강서2)은 지난 9일 여의도공원 문화의 마당에서 열린 ‘2026 동행서울 누리축제’에 참석해 장애인과 비장애인이 함께 어울려 즐기는 화합의 장을 함께했다. 이번 행사는 서울시지체장애인협회와 서울시 24개 장애인 관련 단체가 함께 참여한 가운데, 장애에 대한 이해를 높이고 시민과 함께하는 공감의 장으로 마련됐다. 특히 장애인 복지 유공자 시상식과 함께 다양한 체험 프로그램과 문화공연이 진행되어 의미를 더했다. 이날 개막식에서는 이용호 서울시지체장애인협회장의 개회사에 이어 장애인 복지 유공자에 대한 시상이 이뤄졌으며, 오세훈 서울시장의 기념사와 황재연 한국지체장애인협회장의 축사 등이 이어지며 행사의 취지를 한층 강조했다. 행사장에는 교육·문화·기술·일자리 등 4개 분야를 중심으로 총 54개의 체험 및 전시 부스가 운영됐으며, 시각장애인 스포츠 체험, 수어 교육, 보조공학기기 체험 등 시민이 직접 참여할 수 있는 다양한 프로그램이 마련되어 눈길을 끌었다. 비가 내리는 궂은 날씨 속에서도 많은 시민이 행사장을 찾아 장애에 대한 이해와 공감의 폭을 넓혔다. 강 의원은 “이번 축제는 단순한 행사를 넘어, 장애에
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그는 공공주택이 주민 생활과 자산의 중심이라는 점이 공약을 마련하게 된 배경이라고 밝혔다. 전 예비후보는 “공동주택은 수성구민의 생활과 자산의 중심인데, 현실에서는 관리비는 오르고 공사와 용역 업체 선정 과정에 대한 불신은 커지고 있다”며 “특히 소규모 단지와 노후단지는 전문 인력이 부족해 장기수선계획조차 제대로 세우기 어려운 경우가 많다”고 지적했다. 그러면서 “공동주택관리센터를 통해 관리비 부담은 낮추고, 예산 집행은 투명하게 하고, 아파트의 안전과 자산가치는 끝까지 지켜내겠다”고 덧붙였다.
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