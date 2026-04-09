‘용광로 선대위’ 꾸리는 추미애 “한준호 선대위 합류”… 10일 김동연과 3자 대면

한 의원과 만찬 회동서 선거 논의

정원오 왜곡 논란에도 경선 마무리

전현희·박주민 “당의 결정에 승복”

이미지 확대 추미애(왼쪽) 의원. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 추미애(왼쪽) 의원. 연합뉴스

2026-04-10 5면

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6·3지방선거 더불어민주당 경기지사 후보로 선출된 추미애 의원은 9일 경선 경쟁자였던 한준호 의원이 선거대책위원회에 합류 의사를 밝혔다고 했다. ‘용광로 선대위’를 시사한 추 의원이 원팀 다지기로 본선 준비에 본격 돌입한 것이다.추 의원은 이날 한 유튜브 방송에서 “(경선 결과를) 발표 받은 후 조금 있다가 각각 전화를 드려 위로의 말씀을 우선 드렸고, 도와달라고 말씀드렸다”며 “한 의원도 선대위에 합류할 의사를 밝혔다”고 했다. 추 의원은 이날 저녁 서울 여의도 모처에서 한 의원과 만찬 회동을 하고 선거 전반에 대한 의견도 나눴다.한 의원은 지난 7일 경선 탈락 직후 유튜브 라이브에서 “아직 완전히 준비되지 않은 후보가 우리 당 후보가 됐다”고 발언했다가 논란이 일자 이튿날인 8일 사과했고, 추 의원도 “지방선거 승리를 위해 함께 나아가자”고 댓글을 달면서 갈등이 어느 정도 정리됐다.추 의원은 10일 경기 파주 도라산역에서 열리는 ‘비무장지대(DMZ) 평화이음 열차’ 기념식에 참석해 김동연 경기지사와도 접촉할 것으로 전해졌다. 이 행사에는 한 의원도 참석해 경선 이후 처음으로 3자간 대면이 이뤄질 전망이다.일각에선 추 의원의 중도 확장 여부가 표심에도 영향을 끼칠 것이란 관측이 나오지만 현 구도만 놓고 보면 민주당 후보가 유리하다는 분석도 있다. 국민의힘은 아직 경기지사 후보 경선도 본격화하지 못한 상태다.한편 민주당 서울시장 본경선은 정원오 전 서울 성동구청장의 여론조사 왜곡 논란에도 연기 없이 그대로 마무리됐다. 다만 “이의제기가 있었기 때문에 당내에서 지속적으로 모니터링할 것”이라고 당 핵심 관계자는 전했다. 전현희·박주민 의원도 ‘경선을 계획대로 진행한다’는 당의 결정에 승복하겠다는 입장을 밝혔다. 이런 가운데 민주당은 정 전 구청장에 대해 이른바 멕시코 칸쿤 출장 의혹을 제기한 김재섭 국민의힘 의원을 국회 윤리특별위원회에 제소했다.