전재수, 민주당 부산시장 후보 확정…“해양 수도 부산 미래 열겠다”

경선서 이재성에 승리

이미지 확대 더불어민주당 전재수 의원이 지난 2일 오전 부산 동구 해양수산부 청사에서 부산시장 출마 선언을 하고 있다. 2026.4.2. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 더불어민주당 전재수 의원이 지난 2일 오전 부산 동구 해양수산부 청사에서 부산시장 출마 선언을 하고 있다. 2026.4.2. 연합뉴스

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부산 유일 더불어민주당 국회의원인 전재수 의원(3선·북갑)이 6·3 지방선거 민주당 부산시장 후보로 최종 확정됐다.소병훈 민주당 중앙당 선거관리위원회장은 9일 오후 당사에서 “부산시장 본경선 개표 결과 전 의원이 최종 후보로 선출됐다”고 발표했다.다만 후보별 순위와 득표율은 공개되지 않았다. 이번 경선은 지난 7일부터 사흘 간 권리당원 선거인단, 안심번호 선거인단(국민 여론조사) 투표를 각 50% 반영하는 방식으로 진행했다.전 의원은 후보 확정 직후 낸 의견문에서 “저를 믿어주시고 기회를 주신 부산시민과 부산 당원에 감사드린다”며 “이재성 후보와 뜻과 지혜를 모아 부산의 미래를 활짝 열어젖히겠다”고 밝혔다.이어 “해양수산부를 부산으로 이전한 제가 해양 수도 부산, 결과로 증명하겠다”며 “해양 수도권이 서울 수도권과 함께 대한민국의 양 날개가 되어 대한민국의 대도약을 이끌겠다”고 강조했다.전 의원과 경쟁했던 이재성 전 시당위원장은 “함께해 주신 모든 지지자 여러분께 진심으로 감사드리며, 전재수 후보께도 진심으로 축하드린다”며 “부산의 미래를 위해, 더 큰 승리를 위해, 한 팀으로 끝까지 전재수 후보와 함께하겠다”고 전했다.전 의원이 시장 후보로 확정되면서 그의 지역구인 ‘부산 북구갑’의 보궐선거 실시 여부에도 이목이 쏠리고 있다.현행법상 현직 의원이 지방선거에 출마하려면 선거일 30일 전까지 의원직을 사퇴해야 한다.