1박 2일 호남행 나선 정청래…‘텃밭 단속’하며 조국혁신당 기선제압

광양제철소서 “정경유착 아닌 정경밀착”

여수·광주·담양 시장 찾는 민생 행보도

혁신당 유일 기초단체장 담양서 최고위

조국, “돈 정치는 여야 가리지 않는다”

민주당 소속 각종 공천 비위 의혹 비판

이미지 확대 시장 상인들에 귀 기울이는 정청래·민형배·김영록 더불어민주당 정청래 대표와 민형배, 김영록 전남광주통합특별시장 예비후보가 9일 전남 여수 서시장을 방문해 시장 상인들의 민원을 듣고 있다. 2026.4.9 닫기 이미지 확대 보기 시장 상인들에 귀 기울이는 정청래·민형배·김영록 더불어민주당 정청래 대표와 민형배, 김영록 전남광주통합특별시장 예비후보가 9일 전남 여수 서시장을 방문해 시장 상인들의 민원을 듣고 있다. 2026.4.9

이미지 확대 용광로 앞에선 정청래 대표 정청래 더불어민주당 대표가 9일 전남 광양 포스코 광양제철소를 방문해 용광로 앞에서 기념사진을 촬영하고 있다. 2026.4.9 닫기 이미지 확대 보기 용광로 앞에선 정청래 대표 정청래 더불어민주당 대표가 9일 전남 광양 포스코 광양제철소를 방문해 용광로 앞에서 기념사진을 촬영하고 있다. 2026.4.9

이미지 확대 참전용사 이야기를 듣고 있는 정청래 민주당 대표 정청래(가운데) 더불어민주당 대표가 9일 전남 여수 서시장을 방문해 참전 용사와 대화를 나누고 있다. 2026.4.9 닫기 이미지 확대 보기 참전용사 이야기를 듣고 있는 정청래 민주당 대표 정청래(가운데) 더불어민주당 대표가 9일 전남 여수 서시장을 방문해 참전 용사와 대화를 나누고 있다. 2026.4.9

이미지 확대 최고위에서 발언하는 조국 대표 조국혁신당 조국 대표가 9일 국회 본청 앞 정치개혁 촉구 천막 농성장에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2026.4.9 닫기 이미지 확대 보기 최고위에서 발언하는 조국 대표 조국혁신당 조국 대표가 9일 국회 본청 앞 정치개혁 촉구 천막 농성장에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2026.4.9

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6·3지방선거를 앞둔 전국 현장 행보를 이어가고 있는 정청래 더불어민주당 대표가 9일 1박 2일 호남행에 나서며 ‘텃밭 단속’에 나섰다. 조국혁신당과의 선거 연대 여부 논의를 앞두고는 10일 혁신당의 유일 기초단체장 당선 지역인 담양에서 현장 최고위원회의를 가지면서 기선 제압에 나섰다는 평가다.정 대표는 이날 전남 광양 포스코 광양제철소에서 간담회를 갖고 “중국의 저가 물량 공세, 관세 장벽 그런 것 때문에 철강 산업도 많이 어렵다”면서 “다행히 (국내 철강 산업을 지원하는) ‘K-스틸법’이 통과됐다”고 말했다.광양제철소는 단일 제철소로는 세계 최대 규모로, 지역 경제의 핵심 축으로 꼽힌다. 이날 간담회에는 이희근 포스코 대표이사 사장, 고재윤 광양제철소장, 정인화 광양시장, 권향엽·김원이·박지혜 의원 등이 참석했다.정 대표는 “예전에는 ‘정경유착’(정치와 경제가 부도덕한 이유로 밀착되어 있는 관계)이라고 하면 굉장히 부정적인 인상이 많은데 이번에 관세 협상 과정을 통해서 앞으로는 이재명 정부 때는 ‘정경 밀착’을 해야 될거 같다”면서 “부정적인 정경유착이 아니라 실제로 정부와 기업이 같이 기업 하기 좋은 환경을 만들기 위해서 같이 뛰자”고 언급했다.그는 포스코가 최근 포항·광양 제철소 생산 현장에서 조업을 지원하는 협력사 인력 약 7000명을 대상으로 순차적인 직고용 전환에 나설 계획을 밝힌 데 대해 공개 칭찬하기도 했다.정 대표는 “제가 포스코에 고마운 것은 7000명 직접 고용을 하셨다. 노동단체도 환영했던 이례적인 일이 벌어진 것”이라면서 “앞으로 포스코에도 굉장히 이미지가 좋아지면 그만큼 기업의 가치도 높아지고 직접적인 이윤 창출에도 더 좋을 것 같다”고 언급했다.그러면서 “이런 일이 자주 있었으면 좋겠다”면서 “우리 정부에서 노력한 결과 기업들도 이제 호응하는 거 같아서 이거는 진짜 공개 칭찬을 하고 싶다”고 강조했다.정 대표는 이어 여수 전통시장인 서시장과 광주 양동시장을 잇달아 찾아 지역 민심을 청취했다. 특히 10일에는 전남 담양 창평전통시장을 찾은 뒤 담양농협에서 현장 최고위원회의를 열 예정이다.정 대표의 이번 행보는 혁신당이 호남 기초단체장 후보를 속속 확정하는 가운데 이뤄졌다. 혁신당은 지난달 24일 명창환 전 전남 행정부지사를 여수시장 후보로 공천한 바 있다. 담양군수 선거 역시 혁신당 소속인 정철원 담양군수와 민주당, 무소속 후보 간 3파전 구도가 형성될 전망이다.전날 험지 출마 의지를 피력하며 민주당과 경쟁하는 호남 출마 가능성을 사실상 접은 조국 혁신당 대표는 비판의 날을 세웠다.조 대표는 이날 국회 본관 앞 정치개혁광장 농성장에서 가진 최고위원회의에서 “대한민국 정치, 왜 이렇게 됐습니까? 도처에서 돈 썩는 냄새가 진동한다”면서 “돈으로 공천을 사고, 돈으로 표를 산다. 통탄을 넘어 화가 치밀어오른다”고 비판했다.조 대표는 전 민주당 소속 강선우 의원과 김경 전 시의원의 공천 대가 1억원 구속, 전 민주당 소속 김병기 의원 배우자 기초의원 공천헌금 3000만원 의혹과 구의회 법인카드 사용 의혹 등 13가지 비위 혐의 경찰 수사, 민주당에서 제명된 김관영 전북지사 현금 지급 논란, 박성현 전남 광양시장 후보 불법 경선 운동 선관위 고발 등을 열거했다.그러면서 “돈 정치는 여야를 가리지 않는다”면서 “일부 몰지각한 개인의 일탈, 즉 ‘휴먼 에러’가 아니라 구조적 결함 ‘시스템 에러’”라고 꼬집었다.조 대표는 “공천만 받으면 당선되는 구조가 유지되는 한, 공천 뇌물은 끊이지 않을 것”이라며 “국민은 부패한 뇌물 공천을 반드시 표로 심판해야 한다. 혁신당도 그 심판에 앞장설 것”이라고 강조했다.