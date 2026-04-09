주낙영 경주시장, 불법 선거운동 의혹에 정면 반박…“증거 공개”

이미지 확대 3선 도전에 나서는 주낙영 경주시장이 지난달 17일 경북 경주시청 앞에서 출마 의사를 밝히고 있다. 김형엽 기자 닫기 이미지 확대 보기 3선 도전에 나서는 주낙영 경주시장이 지난달 17일 경북 경주시청 앞에서 출마 의사를 밝히고 있다. 김형엽 기자

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국민의힘 경주시장 예비후보 간 첨예한 대립의 단초가 됐던 음성메시지 발송과 관련해 주낙영 예비후보가 정면 반박에 나섰다.주 예비후보는 최근 일부 예비후보들이 제기한 음성메시지 발송 관련 위법 의혹에 대해 “선거운동은 선관위의 공식 자문과 승인 하에 이루어진 적법한 행위”라고 9일 밝혔다.앞서 박병훈·여준기·이창화·정병두 등 4명의 예비후보들은 기자회견을 열고 주 예비후보가 자동응답시스템(ARS)을 활용해 불법 사전선거운동을 했다며 사퇴를 촉구한 바 있다.이와 관련해 주 예비후보는 “지난 1일 경주시선거관리위원회에 ‘자동 동보통신 전화번호 신고서’를 제출했고, 내용 위법성을 확인받은 뒤 발송했다”며 “모든 과정이 공적 기록으로 남겨져 있는 상황”이라고 설명했다.일부 예비후보들이 의혹을 제기한 ARS를 활용한 것이 아닌, 선관위 확인을 거친 자동 동보통신을 이용한 음성메시지 전송인 만큼 문제가 없다는 입장이다.끝으로 그는 “불법을 의도했다면 이같은 선관위의 지도를 구하지 않았을 것”이라며 “공개된 증거를 통해 시민들이 판단해 줄 것이라 믿는다”고 덧붙였다.