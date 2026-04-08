조국 “다음 주 출마 발표…국민 눈높이 쉬워 보이는 곳 선택 않겠다”

“모든 선거에서 험지 아닌 곳 없다”

6선 추미애 의원 지역구 하남갑 예시

민주당 전북 금품 의혹 “백배사죄해야”

양당 사무총장 다음 주 선거 연대 회의

이미지 확대 조국, 국립 3·15 민주묘지 참배 조국혁신당 조국 대표가 8일 경남 창원시 마산회원구 국립 3·15 민주묘지를 참배하고 있다. 2026.4.8 닫기 이미지 확대 보기 조국, 국립 3·15 민주묘지 참배 조국혁신당 조국 대표가 8일 경남 창원시 마산회원구 국립 3·15 민주묘지를 참배하고 있다. 2026.4.8

이미지 확대 조국, 국립 3·15 민주묘지 방명록 조국혁신당 조국 대표가 8일 오전 경남 창원시 마산회원구 국립 3·15 민주묘지를 참배 후 남긴 방명록. ‘3·15 정신을 받들어 내란을 완전종식하고 민생이 최우선되는 나라를 만들기 위한 항해를 시작하겠습니다. 2026.4.8. 조국’이라고 작성됐다. 2026.4.8 닫기 이미지 확대 보기 조국, 국립 3·15 민주묘지 방명록 조국혁신당 조국 대표가 8일 오전 경남 창원시 마산회원구 국립 3·15 민주묘지를 참배 후 남긴 방명록. ‘3·15 정신을 받들어 내란을 완전종식하고 민생이 최우선되는 나라를 만들기 위한 항해를 시작하겠습니다. 2026.4.8. 조국’이라고 작성됐다. 2026.4.8

이미지 확대 경남 찾은 조국혁신당 조국 대표 조국혁신당 조국 대표가 8일 경남 창원시 마산회원구 국립 3·15 민주묘지에서 참배 후 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.4.8 닫기 이미지 확대 보기 경남 찾은 조국혁신당 조국 대표 조국혁신당 조국 대표가 8일 경남 창원시 마산회원구 국립 3·15 민주묘지에서 참배 후 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.4.8

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

조국 조국혁신당 대표는 8일 6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재·보궐선거 출마와 관련해 “보통 국민의 시각에서 봤을 때 쉬워 보이는 곳을 택한다는 느낌을 가질 수 있는 지역은 택하지 않겠다”고 험지 출마를 시사했다.조 대표는 이날 경남 창원 국립 3·15 민주 묘지를 참배한 후 기자들과 만나 “다음 주 정도 (출마지를) 발표할 예정”이라며 이렇게 말했다.그러면서 “저는 창당 이후 지금까지 특정 지역에 갇혀있는 정치를 하지 않았다”면서 “앞으로도 특정 지역의 가치를 잇는 정치를 추구하지 않을 것”이라고 강조했다.특히 조 대표는 “모든 선거에서 험지가 아닌 곳이 없다. 특히 저는 거대정당 소속이 아니기 때문에 더하겠다”면서 더불어민주당 경기지사 후보로 확정된 추미애 의원의 지역구인 경기 하남갑을 언급했다.그는 “거물 정치인이고 6선인 추 의원이 하남에서 1%포인트 차인 1200표 차로 이겼다”면서 “민주당과는 우당의 관계이지만 정당이 다르기 때문에 그 점에 있어서 국민의힘은 물론 민주당 후보와도 경쟁해야 하는 상황이 발생할 수 있지 않나. 그런 점에서 모든 지역이 험지라고 생각하고 준비하고 있다”고 설명했다.그러면서 “친윤(친윤석열) 극우 내란 세력이 포획하고 있는 국민의힘 후보가 당선돼 국민의힘 의석이 1석이라도 더 느는 것은 참지 못할 것 같다”면서 “그래서 그런 후보가 나온다면 제가 잡으러 가거나, 떨어지도록 노력해야겠다는 게 대원칙”이라고 언급했다.조 대표는 민주당 전북지사 예비후보들의 잇따른 금품 관련 의혹을 두고는 “민주당이 전북 도민에게 백배사죄해야 한다”고 비판했다.그러면서 “민주당은 과거 문재인 대표와 이재명 대표 시절에는 자당 귀책 사유로 재보선을 할 경우 후보를 안 냈지만, 이낙연 대표 때는 후보를 냈다”면서 “지금 민주당은 문재인·이재명의 선택을 할 것인지, 이낙연의 선택을 할 것인지 결정해야 한다”고 강조했다.이는 민주당 의원들의 귀책 사유로 재선거가 치러지는 경기 평택을과 안산갑, 전북 군산·김제·부안갑 지역구에서 민주당 후보를 내지 말아야 한다는 취지다.민주당과의 지방선거 연대와 관련해선 “합당 무산 국면에서부터 일관되게 선거 연대가 필요하다고 주장했다”면서 “다음 주 양당 사무총장 회의에서 최종적으로 합의가 된다면 민주당 정청래 대표와 합의문에서 서명하는 절차가 있을 것”이라고 말했다.조 대표는 이날 심규탁 창원시장 예비후보 선거 사무소 개소식에 참석한 후 대구로 이동해 정한숙 대구 동구청장 후보 선거사무소 개소식에 참석한 뒤 동화자 주지 스님과 차담을 했다.