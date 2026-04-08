오세훈 “전통시장 디자인 입혀 ‘서울 랜드마크’” 신중앙시장 현장점검

올 하반기 공사 착수, 내년 6월 준공 목표
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서울 중구 황학동 ‘신중앙시장’ 조감도.
서울시 제공
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오세훈 서울시장은 8일 오전 중구 황학동 신중앙시장을 찾아 “전통시장을 글로벌 관광 시장으로 나아가는 거점으로 육성할 것”이라고 말했다.
오 시장은 이날 신중앙시장에서 ‘디자인혁신 전통시장 조성사업’ 추진 현황을 점검하고 사업 전반에 대한 설명을 들은 뒤 차질 없는 사업 추진을 당부했다.
신중앙시장은 시가 추진하는 첫 번째 디자인혁신 전통시장 사업 대상지다. 전통시장의 지역성과 역사성을 반영한 설계로 경쟁력을 강화하고 활력을 불어넣는 데 목적이 있다.
이번 설계는 ‘작은 골목들을 살려 골목의 새로운 물결이 시장 지붕으로 이어지고 지역 전체를 활성화한다’는 개념을 중심으로 신중앙시장만의 특성과 공간 구조를 반영한 것이 특징이다. 시는 기존 낡은 아케이드 구조를 보강한 뒤 목재를 활용해 목구조물로 개선하고 채광을 강화해 방문객을 환영하는 의미의 따뜻하고 개방적인 시장 이미지를 구현할 계획이다.
시는 방문객이 외부에서 시장 골목 16곳으로 유입될 수 있도록 출입문 형태의 ‘열린지붕’을 설치해 시장 접근성도 높인다. 방문객과 상인이 소통할 수 있는 계단식 구조물도 조성해 시장을 체류형 공간으로 전환할 방침이다.
이경숙 서울시의원, 창동 씨드큐브 앞 보도 확장 이끌어내
국민의힘 이경숙 서울시의원(교통위원회 부위원장, 도봉1)의 적극적인 의정 활동으로 창동 씨드큐브 인근 주민들의 보행 환경이 크게 개선됐다. 이 의원은 창동 1-9번지(SH부지) 일대의 보행로가 좁아 시민들이 겪어온 통행 불편을 해소하기 위해 ‘보도 확장 공사’를 추진하고 최근 성공적으로 마무리했다고 밝혔다. 해당 구간은 유동 인구가 많음에도 보행 공간이 협소해 안전사고 우려가 꾸준히 제기돼 왔다. 이에 기존 2.5m였던 보도 폭을 4.2m로 대폭 확장하고, 총 155m 구간을 정비해 휠체어와 유모차도 자유롭게 다닐 수 있도록 개선했다. 이번 공사에는 총 7000만원의 구비가 투입됐다. 당초 부지 소유주인 SH공사 측은 향후 복합환승센터 사업 계획 등을 이유로 즉각적인 조치가 어렵다는 입장이었다. 그러나 이 의원은 시민 안전이 최우선이라는 판단 아래, 자치구와 협력하며 SH공사를 상대로 설득과 협의를 이어갔다. 결국 SH공사로부터 토지 사용에 대한 긍정적인 회신을 이끌어냈으며, 지난 3월 24일부터 27일까지 신속하게 공사를 완료했다. 그는 “현장의 목소리에 답하는 것이 시의원의 본분”이라며 “앞으로도 도봉구민의 보행 안전과 편의를 위해 발로 뛰며 쾌적한
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현재 지난해 7월 디자인·설계공모로 최종 선정된 설계안에 대한 설계 용역이 진행 중이다. 시는 올 7월 설계를 완료하고 9월 공사에 착수한다. 2027년 6월 준공을 목표로 사업을 추진한다.
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