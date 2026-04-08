최선 강북구청장 예비후보, 더불어민주당 예비경선 통과

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최선 강북구청장 예비후보.
본인 제공
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최선 강북구청장 예비후보가 더불어민주당 강북구청장 예비경선을 통과해 본경선 후보자로 확정됐다고 8일 밝혔다.
더불어민주당 서울시당은 7일 홈페이지에 ‘제2차 경선 결과 공고’를 게시해 최선 예비후보가 본경선에 진출한다고 발표했다. 본경선은 오는 12일부터 13일까지 진행된다. 과반 득표자가 나오면 해당 후보의 공천이 확정된다.
최 후보는 이재명 정부 청와대 행정관, 서울특별시의원, 강북구의원을 거친 구의 풀뿌리 정치인으로 평가받고 있다. 지역 의정 경험과 중앙 행정 경험을 갖춘 점이 이번 예비경선 통과의 주요 경쟁력으로 작용한 것으로 풀이된다.
최 후보는 예비경선 통과 직후 “당원 여러분의 간절함이 압도적 지지로 이어진 덕분에 예비경선을 통과할 수 있었다”며 “보내주신 뜻과 기대를 결코 가볍게 여기지 않고 더욱 무거운 책임감으로 본경선에 임하겠다”고 말했다.
이경숙 서울시의원, 창동 씨드큐브 앞 보도 확장 이끌어내
국민의힘 이경숙 서울시의원(교통위원회 부위원장, 도봉1)의 적극적인 의정 활동으로 창동 씨드큐브 인근 주민들의 보행 환경이 크게 개선됐다. 이 의원은 창동 1-9번지(SH부지) 일대의 보행로가 좁아 시민들이 겪어온 통행 불편을 해소하기 위해 ‘보도 확장 공사’를 추진하고 최근 성공적으로 마무리했다고 밝혔다. 해당 구간은 유동 인구가 많음에도 보행 공간이 협소해 안전사고 우려가 꾸준히 제기돼 왔다. 이에 기존 2.5m였던 보도 폭을 4.2m로 대폭 확장하고, 총 155m 구간을 정비해 휠체어와 유모차도 자유롭게 다닐 수 있도록 개선했다. 이번 공사에는 총 7000만원의 구비가 투입됐다. 당초 부지 소유주인 SH공사 측은 향후 복합환승센터 사업 계획 등을 이유로 즉각적인 조치가 어렵다는 입장이었다. 그러나 이 의원은 시민 안전이 최우선이라는 판단 아래, 자치구와 협력하며 SH공사를 상대로 설득과 협의를 이어갔다. 결국 SH공사로부터 토지 사용에 대한 긍정적인 회신을 이끌어냈으며, 지난 3월 24일부터 27일까지 신속하게 공사를 완료했다. 그는 “현장의 목소리에 답하는 것이 시의원의 본분”이라며 “앞으로도 도봉구민의 보행 안전과 편의를 위해 발로 뛰며 쾌적한
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그는 “이 대통령과 함께 일하며 배운 국정철학을 구에 온전히 녹여내겠다”며 “민생을 살리고 강북의 미래 성장 동력을 만들어낼 유능한 구청장 후보임을 반드시 증명할 것”이라고 덧붙였다.
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