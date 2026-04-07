현역 꺾은 추다르크… 추미애, 첫 여성 광역단체장 도전장

경선 과반득표로 경기지사 본선행

추 “6월 3일 압도적 승리로 보답할 것”



서울시장 본경선은 여론조사 공방

전현희·박주민 “정원오, 결과 왜곡”

정 “내부 법률 검토 후 진행” 반박

이미지 확대 추미애 민주당 경기지사 후보.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 추미애 민주당 경기지사 후보.

연합뉴스

이미지 확대 정청래 더불어민주당 대표가 7일 국회에서 열린 ‘착!붙 공약 프로젝트’ 2호·3호 공약 발표 행사에 참석해 인사말을 하고 있다. 정 대표는 2호·3호 공약으로 신혼부부 대출 기준 완화와 전기차 충전 인프라 확충을 발표했다. 오른쪽부터 한민수·김기표·이광희·박지혜·김태년(단장) 의원, 정 대표, 민병덕·김영진·안태준·이연희·박균택 의원.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 정청래 더불어민주당 대표가 7일 국회에서 열린 ‘착!붙 공약 프로젝트’ 2호·3호 공약 발표 행사에 참석해 인사말을 하고 있다. 정 대표는 2호·3호 공약으로 신혼부부 대출 기준 완화와 전기차 충전 인프라 확충을 발표했다. 오른쪽부터 한민수·김기표·이광희·박지혜·김태년(단장) 의원, 정 대표, 민병덕·김영진·안태준·이연희·박균택 의원.

연합뉴스

2026-04-08 6면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

추미애 의원이 7일 더불어민주당 경기지사 후보로 최종 결정됐다. 추 의원은 과반 득표를 통해 결선 없이 경선을 마무리지었다.소병훈 민주당 중앙당 선거관리위원장은 이날 여의도 중앙당사에서 “최고 득표자가 과반 득표를 하였으므로 결선 없이 본경선 결과에 따라 최종 후보자가 확정됐다”고 밝혔다.중앙당 선관위는 후보자별 순위와 득표율은 규정에 따라 공개하지 않기로 했다. 민주당 경기지사 경선은 추 의원과 김동연 경기지사, 한준호 의원간 3파전으로 진행돼 왔다.추 의원은 페이스북에 “남은 기간 잘 준비해서 6월 3일 압도적인 승리로 보답하겠다”고 밝혔다. 추 의원이 지방선거에서 승리하면 첫 여성 광역단체장이 된다.이날부터 시작된 민주당 서울시장 본경선은 정원오 전 서울 성동구청장의 여론조사 왜곡 유포 논란으로 뜨겁게 달아올랐다. 경선 후보인 전현희·박주민 의원은 당 지도부에 본경선 일정 유예 등 긴급 조치까지 요청했지만 일단 본경선은 9일까지 예정대로 진행된다.정 전 구청장은 이날 CBS 라디오에서 “법률 검토도 내부적으로 다 하고 해서 적법하다고 판단해 진행한 일”이라고 해명했다.앞서 정 전 구청장 측은 최근 민주당 지지층 내 후보 적합도 여론조사 결과에서 모름·무응답을 제외하고 백분율로 재환산해 정 전 구청장이 대세란 취지의 홍보물을 배포했다. 이를 두고 박 의원 측은 “여론조사 기관이 발표한 공식 지지율이 아니었다”며 “명백한 공직선거법 위반”이라고 문제를 제기했다.박 의원은 전 의원과 함께 전날 “중앙선거관리위원회의 유권해석이 나올 때까지 경선 일정을 유예하거나 투표가 진행되기 전 명확한 경고 등 긴급한 조치가 필요하다”는 내용의 공동입장문을 지도부에 전달했다. 그러자 정 전 구청장 측 이해식 민주당 의원은 이날 페이스북에 “경선 투표를 미뤄야 한다고 주장하다니, 패배를 자인한 것이냐”고 했다.김재섭 국민의힘 의원은 이날 정 전 구청장을 선거법 위반 혐의로 서울경찰청에 고발했다. 서울시 선거여론조사심의위원회는 정 전 구청장의 여론조사 관련 신고·제보 건에 대해 서울경찰청에 수사자료 통보 조치를 했다. 선거법 위반 여부는 수사기관의 판단에 맡겨질 것으로 보인다.한편 전 의원은 정 전 구청장을 향해 고 박원순 전 시장의 명예를 훼손한 발언을 철회해야 한다고 비판하기도 했다. 정 전 구청장은 이날 CBS 라디오에서 “시장직을 수행하는 사람이 대권을 바라보면 그때부터 불행해진다”면서 “제가 경험해 본 박 전 시장 그리고 오 시장이 똑같다”고 밝혔다.