국힘, 결국 경기지사 후보 재공모… 개혁신당 “괜찮은 후보 설득 중”

조광한 전 남양주시장 도전할 듯

與 경선 결과 따라 단일화 가능성

이준석 “국힘 감읍하면 못 말려”

이미지 확대 박덕흠 국민의힘 공천관리위원장이 7일 서울 여의도 당사에서 열린 공천관리위원회 비공개 회의에 참석하고 있다. 2026.04.07.

뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 박덕흠 국민의힘 공천관리위원장이 7일 서울 여의도 당사에서 열린 공천관리위원회 비공개 회의에 참석하고 있다. 2026.04.07.

뉴시스

2026-04-08 6면

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경기지사 ‘후보난’을 겪던 국민의힘이 7일 결국 후보 재공모를 결정했다. 개혁신당은 인지도 높은 인물을 후보로 섭외 중인 것으로 파악돼 향후 ﻿﻿단일화 논의가 진행될 수 있다는 전망도 나온다.국민의힘 지방선거 공천관리위원회는 ﻿경기지사 후보를 추가 공모하기로 의결했다. 박덕흠 공천관리위원장은 “﻿최대 광역자치단체인 경기도가 가지는 정치적 상징성을 고려할 때 역량 있는 인재들에게 경쟁의 문을 더욱 폭넓게 열어﻿ 치열﻿한 경선을 유도하는 것이 바람직하다고 판단했다”고 설명했다.경기는 양향자 최고위원, 함진규 전 의원이 일찌감치 공천을 신청하고 전임 공관위에서 면접 심사까지 거쳤다. 그러나 본선 경쟁력에 대한 우려가 제기되며 심사가 사실상 중단된 상태다. 장동혁 대표는 앞서 유승민 전 의원, 또 반도체 부문 기업인 영입을 시도했으나 모두 불발됐다고 밝힌 바 있다.추가 공모에는 경기 남양주시장을 지낸 조광한 지명직 최고위원이 응할 것으로 보인다. 조 최고위원은 이날 라디오 출연에서 “저라도 신청을 하겠다고 공관위에 추가 공천 신청을 열어 달라고 했다”며 “경선에서 저한테 기회를 주신다면 확정된 후보 자격으로 우리 당에서 그동안 공을 들여왔던 분들을 다시 한번 접촉해 보고 싶다”고 말했다.경기도를 사실상 정치적 베이스캠프로 삼고 있는 개혁신당도 경기지사 공천에 공을 들이고 있다. 이 대표는 이날 라디오에 출연해 “지금 저희가 계속 설득하는 인물이 있다”며 “아마 지금 여야를 막론하고 나와 있는 후보들보다는 이름을 들었을 때 다들 ‘어? 괜찮은 후보다’라고 생각할 만한 분”이라고 말했다.정치권에선 민주당 경선 결과에 따라 야권 후보간 단일화가 거론될 가능성도 제기된다. 이에 이 대표는 “국민의힘이 개혁신당의 후보를 보고 갑자기 감읍(感泣)해서 거기에 따라서 내가 (후보직을) 던지겠다 그러면 말릴 수는 없다”고 말했다.