전현희·박주민 “정원오, 여론조사 왜곡” vs 정 “대선 때 쓴 방식”

與 서울시장 본경선 ‘시끌’

이미지 확대 더불어민주당 전현희, 박주민, 정원오 서울시장 예비후보가 5일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 서울시장 본경선 후보자 합동연설회에 앞서 기념 촬영을 하고 있다. 2026.4.5

공동취재 닫기 이미지 확대 보기 더불어민주당 전현희, 박주민, 정원오 서울시장 예비후보가 5일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 서울시장 본경선 후보자 합동연설회에 앞서 기념 촬영을 하고 있다. 2026.4.5

공동취재

2026-04-08 6면

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더불어민주당 서울시장 경선 후보인 정원오 전 서울 성동구청장의 여론조사 왜곡 유포 논란으로 7일 시작된 본경선이 뜨겁게 달아오르고 있다. 경선 후보인 전현희·박주민 의원이 당 지도부에 본경선 일정 유예 등 긴급 조치를 요청했지만 일단 본경선은 9일까지 예정대로 진행될 전망이다.정 전 구청장은 이날 CBS 라디오에서 “지난번 대선 경선 때도 언론에서 활용됐던 방법”이라며 “민주당 경선 룰에 맞춰서 무응답층을 빼고 백분율로 맞춘 수치다. 법률 검토도 내부적으로 다 하고 해서 적법하다고 판단해 진행한 일”이라고 설명했다.앞서 정 전 구청장 측은 민주당 지지층 내 후보 적합도와 관련해 여론조사 기관 3곳의 조사 결과를 모아 홍보물을 제작했다. 이를 두고 박 의원은 “여론조사 기관이 발표한 공식 지지율이 아니었다”며 “명백한 공직선거법 위반”이라고 비판했다.박 의원은 전 의원과 함께 전날 “중앙선거관리위원회의 유권해석이 나올 때까지 경선 일정을 유예하거나 투표가 진행되기 전 명확한 경고 등 긴급한 조치가 필요하다”는 내용의 공동입장문을 지도부에 전달했다. 이들은 “이 사안은 단순한 논란이 아니다. 향후 후보 자격과 선거의 정당성을 좌우할 수 있는 중대한 문제”라며 “지금 이 시점에서 가장 필요한 것은 속도가 아니라 엄밀한 검토와 판단”이라고 강조했다.박 의원은 입장문 전달 직후 페이스북에 “의혹이 명확히 정리되지 않은 채 나아간다면 부담은 결국 시민과 당원 몫이 된다”며 “국민 눈높이에 맞는 책임 있는 결정을 기다리겠다”고 했다.그러자 정 전 구청장 측 이해식 민주당 의원은 이날 페이스북에 “경선 투표를 미뤄야 한다고 주장하다니, 패배를 자인한 것이냐”고 했다. 이어 김재섭 국민의힘 의원이 정 전 구청장을 공직선거법 위반으로 고발한 것을 거론하며 “과유불급이다. 원팀 정신이 아쉽다”고 비판했다.이날 김 의원은 정 전 구청장을 서울경찰청에 고발한 뒤 지난 총선 당시 여론조사를 왜곡한 혐의로 지난달 26일 파기환송심에서 피선거권 박탈형인 벌금 150만원을 선고받은 장예찬 전 여의도연구원 부원장의 사례를 언급하며 “장예찬이 유죄라면 정원오 역시 유죄”라고 주장했다.서울시 선거여론조사심의위원회는 해당 사건과 관련해 서울경찰청에 수사자료 통보 조치를 했다. 선관위가 직접적인 유권해석에 나서지 않으면서 정 전 구청장의 선거법 위반 여부는 수사기관의 판단에 맡겨질 것으로 보인다.