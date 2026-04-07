[속보] 민주 경기지사 후보에 추미애… 한준호·김동연 탈락

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[속보] 민주 경기지사 후보에 추미애… 한준호·김동연 탈락

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026-04-07 18:25
수정 2026-04-07 18:30
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추미애, 본경선서 과반 득표
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추미애 더불어민주당 경기지사 경선 후보. 추미애 캠프 제공
추미애 더불어민주당 경기지사 경선 후보. 추미애 캠프 제공


6·3 지방선거 더불어민주당 경기지사 최종 후보로 추미애 의원이 선출됐다.

소병훈 중앙당 선거관리위원장은 7일 오후 경기지사 후보 선출을 위한 본경선 결과 추 의원이 과반을 득표해 최종 후보로 결정됐다고 밝혔다.

민주당 경기지사 본경선에서는 추 의원과 한준호 의원, 김동연 지사 등 3명이 맞붙었다.

지난 5일부터 이날까지 사흘간 당원 투표와 국민 여론조사가 각 50%씩 반영된 경기지사 본경선이 진행됐다.

본경선 결과 추 의원이 과반을 득표하면서 결선 투표 없이 최종 후보가 됐다.



당규에 따라 각 후보의 순위와 득표율은 공개되지 않았다.
이정수 기자
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