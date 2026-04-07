[속보] 민주 경기지사 후보에 추미애… 한준호·김동연 탈락

이미지 확대 추미애 더불어민주당 경기지사 경선 후보. 추미애 캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 추미애 더불어민주당 경기지사 경선 후보. 추미애 캠프 제공

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6·3 지방선거 더불어민주당 경기지사 최종 후보로 추미애 의원이 선출됐다.소병훈 중앙당 선거관리위원장은 7일 오후 경기지사 후보 선출을 위한 본경선 결과 추 의원이 과반을 득표해 최종 후보로 결정됐다고 밝혔다.민주당 경기지사 본경선에서는 추 의원과 한준호 의원, 김동연 지사 등 3명이 맞붙었다.지난 5일부터 이날까지 사흘간 당원 투표와 국민 여론조사가 각 50%씩 반영된 경기지사 본경선이 진행됐다.본경선 결과 추 의원이 과반을 득표하면서 결선 투표 없이 최종 후보가 됐다.당규에 따라 각 후보의 순위와 득표율은 공개되지 않았다.