정원오, 김영배·김형남 전 후보와 정책 공조…“원팀 만드는 경선”

시간평등특별시·초저가 공공주택 등

이미지 확대 정원오(왼쪽) 더불어민주당 서울시장 예비후보가 6일 성북구 성북천 사랑교에서 김영배 전 예비후보를 만나 정책을 전달받고 있다.

정원오 예비후보 제공 닫기 이미지 확대 보기 정원오(왼쪽) 더불어민주당 서울시장 예비후보가 6일 성북구 성북천 사랑교에서 김영배 전 예비후보를 만나 정책을 전달받고 있다.

정원오 예비후보 제공

이미지 확대 정원오(왼쪽) 더불어민주당 서울시장 예비후보가 6일 성북구 성북천 사랑교에서 김형남 전 예비후보를 만나 정책을 전달받고 있다. 정원오 예비후보 제공 닫기 이미지 확대 보기 정원오(왼쪽) 더불어민주당 서울시장 예비후보가 6일 성북구 성북천 사랑교에서 김형남 전 예비후보를 만나 정책을 전달받고 있다. 정원오 예비후보 제공

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정원오 더불어민주당 서울시장 예비후보가 당내 1차 경선을 함께 했던 김영배·김형남 전 예비후보와의 정책 공조에 나섰다.정 후보는 6일 성북구 한 상점가에서 거리 인사 도중 김영배 전 후보와 만나 ‘시간평등특별시’ 등 정책 공약을 전달받았다. 김영배 전 후보는 “(정 후보와) 대학 때부터 절친한 친구이고 민주화를 위한 몸부림으로 함께 헤쳐왔다”며 “이재명 정부 시대의 제대로 된 서울시장 만들고자 하는 우리의 발걸음이 더 큰 발걸음이 될 것”이라고 말했다.김 전 후보는 ▲직주근접 도시 조성 ▲‘10분 역세권’ 도시 ▲영등포 등 준공업지역 대규모 개발 등을 공약한 바 있다. 정 후보는 “김영배 후보의 공약은 방향과 문제의식이 깊이 맞닿아 있다”며 “뜻과 정책을 충실히 반영해 시민의 삶을 바꾸는 실천으로 이어가겠다”고 강조했다.앞서 정 후보는 강북구 수유시장 앞에서 김형남 전 후보와도 만나 정책 제안서를 전달받았다. 정 후보는 “청년 정책 공약을 발표할 때 한양대 앞에서 만나 공감대를 형성했었다”며 “김형남 후보님의 정책을 받아 안고 공약화하겠다”고 약속했다.김형남 전 후보는 이번 1차 경선에서 1년 집세 365만원 ‘초저가 공공주택’, 서울 자살률 제로화 등 젊은층·소외계층의 삶의 질을 개선하는 내용의 공약을 내놨다.정 후보는 “경선은 함께 이야기해 온 방향과 정책을 하나로 모아 원팀의 대표 후보를 세워가는 과정”이라며 “함께하는 민주당의 전통과 정신으로 더 나은 서울을 만들겠다”고 강조했다.