이명수 충남교육감 예비후보, 윤호상 서울시 보수 단일화 후보와 ‘교육정책 연대’

이미지 확대 이명수 충남교육감 예비후보(오른쪽)이 서울시 교육감 보수 단일후보로 선출된 윤호상 예비후보와 충남도-서울시 교육정책 연대 추진을 협의후 인사를 하고 있다. 이명수 예비후보 제공 닫기 이미지 확대 보기 이명수 충남교육감 예비후보(오른쪽)이 서울시 교육감 보수 단일후보로 선출된 윤호상 예비후보와 충남도-서울시 교육정책 연대 추진을 협의후 인사를 하고 있다. 이명수 예비후보 제공

이미지 확대 이명수 충남교육감 예비후보(오른쪽)이 임태희 경기도 교육감과 협의를 마친 후 악수를 하고 있다.. 이명수 예비후보 제공 닫기 이미지 확대 보기 이명수 충남교육감 예비후보(오른쪽)이 임태희 경기도 교육감과 협의를 마친 후 악수를 하고 있다.. 이명수 예비후보 제공

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이명수 충남교육감 예비후보는 6일 서울시 교육감 보수 단일후보로 선출된 윤호상 예비후보와 충남도-서울시 교육정책 연대 추진을 협의했다고 밝혔다.이 후보에 따르면 이날 프레스센터를 방문해 서울시교육감 보수 단일화 후보에 선출된 윤 후보와 교육 분야에서 안고 있는 문제점들 해결에 연대로 교육정책의 완성도를 높여 나가자고 협의했다.그는 윤 후보와 교육 운영 프로그램을 공유하며, 충남도의 기초학력 저하 향상 방안 등을 협의할 계획이다.윤 후보에 앞서 임태희 경기도교육감과을 만난 이 후보는 경기도에서 추진하고 있는 인공지능 디지털 교육 플랫폼 구축과 글로벌 인재 양성 프로그램을 공동 개발하기로 협의했다.