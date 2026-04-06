이명수 충남교육감 예비후보, 윤호상 서울시 보수 단일화 후보와 ‘교육정책 연대’

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이명수 충남교육감 예비후보(오른쪽)이 서울시 교육감 보수 단일후보로 선출된 윤호상 예비후보와 충남도-서울시 교육정책 연대 추진을 협의후 인사를 하고 있다. 이명수 예비후보 제공
이명수 충남교육감 예비후보는 6일 서울시 교육감 보수 단일후보로 선출된 윤호상 예비후보와 충남도-서울시 교육정책 연대 추진을 협의했다고 밝혔다.
이 후보에 따르면 이날 프레스센터를 방문해 서울시교육감 보수 단일화 후보에 선출된 윤 후보와 교육 분야에서 안고 있는 문제점들 해결에 연대로 교육정책의 완성도를 높여 나가자고 협의했다.
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이명수 충남교육감 예비후보(오른쪽)이 임태희 경기도 교육감과 협의를 마친 후 악수를 하고 있다.. 이명수 예비후보 제공
그는 윤 후보와 교육 운영 프로그램을 공유하며, 충남도의 기초학력 저하 향상 방안 등을 협의할 계획이다.
황철규 서울시의원, 응봉금호현대 재건축 추진 간담회 개최
서울특별시의회 황철규 의원(국민의힘·성수·응봉)은 지난 2일 성동구 응봉동 금호현대아파트 재건축추진준비위원회(준비위원장 곽창민)와 서울시 공동주택과 관계자 등이 참석한 가운데 재건축 추진 관련 주민 간담회를 개최했다. 이번 간담회는 금호현대아파트가 정밀안전진단 통과 이후 신속통합기획 접수를 준비하는 과정에서 제기된 주요 현안과 제도 개선 필요사항을 점검하기 위해 마련됐다. 1990년 준공돼 약 36년이 경과한 금호현대아파트(성동구 응봉동 98번지)는 올해 1월 30일 정밀안전진단을 통과하고, 현재 신속통합기획 접수를 준비 중인 재건축단지이다. 이번 간담회는 재건축 추진 과정에서 제기된 주요 현안에 대해 주민과 서울시 간 소통을 강화하고, 제도적 개선 방향을 모색하기 위해 마련됐다. 금호현대아파트 재건축추진준비위원장 곽창민은 이번 간담회에서 신속통합기획 자문사업 신청을 위한 토지등소유자 동의서 징구 과정에서 전자동의 방식이 공식적으로 인정되지 않아 서면과 지장 날인 중심으로 절차가 진행되고 있는 현실을 설명하고, 이로 인해 주민들의 참여 장벽이 높아지고 행정적 부담이 커지고 있다는 점과 단지 재건축 준비에서 느낀 여러 애로사항을 전달했다. 이에 대해 회의에
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윤 후보에 앞서 임태희 경기도교육감과을 만난 이 후보는 경기도에서 추진하고 있는 인공지능 디지털 교육 플랫폼 구축과 글로벌 인재 양성 프로그램을 공동 개발하기로 협의했다.
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