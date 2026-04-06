재선 도전하는 김광열 영덕군수…“신규 원전 유치 적임자”

이미지 확대 경북 영덕군청에서 6일 재선 출마 의사를 밝히는 김광열 영덕군수. 김광열 예비후보 선거사무소 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 영덕군청에서 6일 재선 출마 의사를 밝히는 김광열 영덕군수. 김광열 예비후보 선거사무소 제공

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김광열 경북 영덕군수가 재선 도전을 공식화했다.김 군수는 6일 군청에서 기자회견을 열고 “지난 4년간 추진해 온 주요 정책과 사업을 바탕으로 지역 발전 성과를 이어가기 위해 출마를 결정했다”고 밝혔다.그는 “민선 8기 재임 기간 동안 현장 행정을 실천하며 군민과 함께하는 새로운 영덕 건설에 매진해 왔다”며 “위기를 기회로 바꾸며 말이 아닌 결과로 증명해 왔다”고 말했다.지역 최대 현안인 신규 원전 유치와 관련해 김 군수는 “지역 경제 구조를 바꾸는 중요한 분기점이 될 사업”이라며 “그간의 경험과 추진 역량을 바탕으로 차질 없이 추진해 나갈 수 있는 적임자라고 생각한다”고 강조했다.그는 에너지 산업 기반 확대를 통한 지역 경제 활성화, 체류형 관광 기반 조성 및 지역 자원을 활용한 관광 산업화, 여성 농업인 작업 환경 개선과 소득 안정 지원 등을 공약으로 제시했다.김 군수는 이날 오전 영덕군수 선거 예비후보로 등록을 마쳤다.