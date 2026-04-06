오세훈, 지하철 혼잡도 낮출 시스템 점검…“시민 위한 일상 혁신”

서울시, 지난달 ‘도시철도 혼잡개선 혁신방안’ 발표
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오세훈(앞줄 왼쪽 두 번째) 서울시장이 6일 성동구 서울교통공사 제2관제센터를 방문해 ‘무선통신 기반 열차제어시스템(CBTC)’ 도입 준비 상황을 점검하고 있다.
서울시 제공
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오세훈 서울시장이 6일 성동구 서울교통공사 제2관제센터와 통합관제센터 건설 현장을 찾아 ‘도시철도 혼잡개선 혁신방안’ 도입 준비 현황을 점검했다. 시는 지난달 지하철 혼잡도를 줄이기 위한 무선통신기반 열차제어시스템(CBTC) 도입을 발표했다.
오 시장은 이날 CBTC 도입으로 기대되는 혼잡도 개선 효과를 보고받고 공사 진행 현황 등을 살폈다. 그는 “첨단 기반의 도시철도 운영 환경은 출퇴근 등 매일 지하철을 이용하는 시민 일상을 지키기 위한 필수 조건”이라며 “도시기반시설의 고도화와 효율적인 운영으로 시민을 위한 일상 속 혁신을 만들어갈 수 있도록 현장을 꼼꼼히 챙겨나가겠다”고 말했다.
시가 추진하는 CBTC의 핵심은 열차 위치를 확인하기 위해 열차와 관제실 간 무선통신 기술을 사용하는 것이다. 이를 도입하면 기존보다 차간 안전거리를 20%까지 좁혀 같은 시간 동안 더 많은 열차를 운행할 수 있다. 시는 이미 신림선에 CBTC를 도입해 운행 중이며 2032년 우이신설선에 우선 도입하는 것이 목표다.
황철규 서울시의원, 응봉금호현대 재건축 추진 간담회 개최
서울특별시의회 황철규 의원(국민의힘·성수·응봉)은 지난 2일 성동구 응봉동 금호현대아파트 재건축추진준비위원회(준비위원장 곽창민)와 서울시 공동주택과 관계자 등이 참석한 가운데 재건축 추진 관련 주민 간담회를 개최했다. 이번 간담회는 금호현대아파트가 정밀안전진단 통과 이후 신속통합기획 접수를 준비하는 과정에서 제기된 주요 현안과 제도 개선 필요사항을 점검하기 위해 마련됐다. 1990년 준공돼 약 36년이 경과한 금호현대아파트(성동구 응봉동 98번지)는 올해 1월 30일 정밀안전진단을 통과하고, 현재 신속통합기획 접수를 준비 중인 재건축단지이다. 이번 간담회는 재건축 추진 과정에서 제기된 주요 현안에 대해 주민과 서울시 간 소통을 강화하고, 제도적 개선 방향을 모색하기 위해 마련됐다. 금호현대아파트 재건축추진준비위원장 곽창민은 이번 간담회에서 신속통합기획 자문사업 신청을 위한 토지등소유자 동의서 징구 과정에서 전자동의 방식이 공식적으로 인정되지 않아 서면과 지장 날인 중심으로 절차가 진행되고 있는 현실을 설명하고, 이로 인해 주민들의 참여 장벽이 높아지고 행정적 부담이 커지고 있다는 점과 단지 재건축 준비에서 느낀 여러 애로사항을 전달했다. 이에 대해 회의에
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이날 오 시장이 방문한 건설 현장은 현재 세 곳으로 나뉜 관제센터를 하나로 합치는 ‘1~9호선 지능형 스마트 통합관제센터’ 구축사업 현장이다. 시는 총 사업비 3110억원을 투입해 모든 노선의 운행을 관제하는 지하 2층~지상 6층 규모의 통합관제센터를 조성할 계획이다. 센터는 2027년 말 완공 예정이다.
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