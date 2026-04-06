중동발 위기 선거판까지…정장수 대구 중구청장 예비후보 “사무소 조명 끈다”

이미지 확대 정장수 국민의힘 대구 중구청장 예비후보가 6일 출근길 인사를 하고 있다. 정장수 예비후보 선거사무소 제공 닫기 이미지 확대 보기 정장수 국민의힘 대구 중구청장 예비후보가 6일 출근길 인사를 하고 있다. 정장수 예비후보 선거사무소 제공

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대구시 경제부시장을 지낸 정장수 국민의힘 대구 중구청장 예비후보가 중동발 에너지 위기를 언급하며 남은 선거 기간 선거사무소 조명 사용을 중단하겠다고 밝혔다. 미국·이스라엘과 이란 전쟁의 여파가 선거판까지 미치는 양상이다.정 예비후보는 6일 페이스북에 “중동발 에너지 위기가 심각하다”며 이같이 밝혔다. 그러면서 “출퇴근 인사를 하다 보면 도로에 차가 확연히 줄어든 것을 느낄 수 있다”고 덧붙였다.그는 이 같은 위기에 발맞춰 선거사무소 운영에도 변화를 주겠다고 선언했다. 정 예비후보는 “오늘부터 선거사무소 외벽 현수막 조명을 켜지 않겠다”고 밝혔다. 이어 “왜 어려움은 항상 없는 사람에게 먼저 다가오는 것인지”라며 서민 경제에 미칠 영향을 우려했다.정 예비후보는 선거 운동 중에도 에너지 위기를 체감한다고도 했다. 그는 “출퇴근 인사를 하다 보면 도로에 차가 확연히 줄어든 것을 느낄 수 있다”며 “우리 함께 이 위기를 이겨내자”고 지역 사회의 공동 대응을 당부했다.