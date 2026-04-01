[속보] 장동혁 “국민의힘 새 공천관리위원장으로 박덕흠 의원 모실 것”

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[속보] 장동혁 “국민의힘 새 공천관리위원장으로 박덕흠 의원 모실 것”

하승연 기자
입력 2026-04-01 09:41
수정 2026-04-01 09:45
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국민의힘 의원총회 참석하는 장동혁 대표
국민의힘 의원총회 참석하는 장동혁 대표 국민의힘 장동혁 대표가 31일 국회에서 열린 의원총회에 참석하며 박덕흠 의원과 대화하고 있다. 2026.3.31 연합뉴스


[속보] 장동혁 “새 공천관리위원장으로 박덕흠 의원 모실 것”

하승연 기자
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