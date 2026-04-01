정치 6·3 지방선거 [속보] 장동혁 “국민의힘 새 공천관리위원장으로 박덕흠 의원 모실 것” 하승연 기자 입력 2026-04-01 09:41 수정 2026-04-01 09:45 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/local-election2026/2026/04/01/20260401500045 URL 복사 댓글 0 이미지 확대 국민의힘 의원총회 참석하는 장동혁 대표 국민의힘 장동혁 대표가 31일 국회에서 열린 의원총회에 참석하며 박덕흠 의원과 대화하고 있다. 2026.3.31 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 국민의힘 의원총회 참석하는 장동혁 대표 국민의힘 장동혁 대표가 31일 국회에서 열린 의원총회에 참석하며 박덕흠 의원과 대화하고 있다. 2026.3.31 연합뉴스 [속보] 장동혁 “새 공천관리위원장으로 박덕흠 의원 모실 것” 하승연 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지