박수민·윤희숙, 공천미등록·한강버스 비판… 오세훈 “與 프레임에 걸려들지 말아야”

국힘 첫 서울시장 예비후보 토론회



김재섭, 정원오 여직원 출장 의혹 제기

정, 김 허위사실 공표로 경찰에 고발

이미지 확대 31일 오후 서울 중구 TV조선 스튜디오에서 국민의힘 6·3 지방선거 서울특별시장 후보자를 가리기 위한 비전 토론회가 열리면서 토론 시작을 앞두고 (왼쪽부터) 윤희숙, 오세훈, 박수민 후보가 손을 맞잡고 있다. 2026.3.31 국회사진기자단 닫기 이미지 확대 보기 31일 오후 서울 중구 TV조선 스튜디오에서 국민의힘 6·3 지방선거 서울특별시장 후보자를 가리기 위한 비전 토론회가 열리면서 토론 시작을 앞두고 (왼쪽부터) 윤희숙, 오세훈, 박수민 후보가 손을 맞잡고 있다. 2026.3.31 국회사진기자단

2026-04-01 6면

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국민의힘 소속 서울시장 경선 후보인 박수민 의원과 윤희숙 전 여의도연구원장은 31일 오세훈 서울시장을 향해 ‘공천 미등록’ 사태와 ‘한강버스’ 사업 등을 두고 쉴 틈 없는 견제구를 던졌다.박 의원은 이날 TV조선이 주최한 서울시장 경선 1차 비전토론회 주도권 토론에서 오 시장의 공천 미등록 사태를 언급하며 “당 지도부에 쇄신을 요구하면서도 동시에 당을 공격하는 모습은 손이 몸통을 공격하는 것”이라고 지적했다. 이에 오 시장은 “기울어진 운동장에서 선거를 치르기 어려웠고, 바로잡기 위한 절박한 요청이었다”고 답했다.윤 전 원장은 오 시장의 혁신 방향을 ‘갈대’라며 “오 시장은 헌법재판소 판단을 앞두고 ‘윤석열 전 대통령과 함께 가야 한다’고 했었는데, 갑자기 혁신과 절윤(윤석열과의 절연) 이야기를 한다”고 따졌다. 이에 오 시장은 “책임진다는 마음으로 속죄하고 반성하는 모습을 보여야 한다는 뜻에서 드린 말씀”이라고 설명했다.장동혁 대표와의 관계 설정에 있어서 후보들은 다른 의견을 제시했다. 오 시장은 “중도 확장을 포기한 치우친 지도부다. 제가 빨간색을 지키겠다”고 했고, 윤 전 원장은 “장 대표가 하얀 옷을 입고 백의종군하라”고 했다. 반면 박 의원은 “장 대표가 못한 확장은 후보들이 하면 된다”고 했다.한강버스 사업과 부동산 문제에 대한 공방도 있었다. 오 시장은 윤 전 원장이 역점 사업인 한강버스를 두고 “바쁜 시간에 누가 한강버스를 타겠나”라고 하자 “민주당 프레임에 걸려들어선 안 된다”고 맞받았다. 박 의원이 서울 주택 부족에 따른 교통 지옥 현상을 언급하자 오 시장은 “서울시에 빈 땅이 없어 재개발·재건축이 중요한데 이재명 정부가 적대적”이라고 했다.한편 김재섭 국민의힘 의원은 더불어민주당 서울시장 경선 후보인 정원오 전 서울 성동구청장이 재임 중 여성 공무원과 멕시코 휴양지에 출장을 다녀온 뒤 서류에 여직원 성별을 ‘남성’으로 기재했다는 의혹을 제기했다. 이에 정 전 구청장 측은 “무도한 네거티브”라며 김 의원을 공직선거법상 허위사실 공표 혐의로 성동경찰서에 고발했다.