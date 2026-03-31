김재섭 “정원오, 여직원과 출장”… 鄭측 “11명 동행한 공무”

공문서 허위 기재 의혹 제기金 “서류엔 男, 이후 이례적 승진”
鄭측 “단순 실수”… 경찰에 金 고발
여야 서울시장 후보 토론회 진행
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김재섭 국민의힘 의원이 31일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 정원오 민주당 서울시장 예비후보의 성동구청장 재직시 ‘공무국외출장 의혹’ 관련 기자회견을 하고 있다. 2026.03.31.
뉴시스
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김재섭 국민의힘 의원은 31일 더불어민주당 서울시장 경선 후보인 정원오 전 성동구청장이 재임 중 여성 공무원과 멕시코 휴양지에 출장을 다녀온 뒤 서류에 여직원 성별을 ‘남성’으로 기재했다는 의혹을 제기했다. 이에 정 전 구청장 측은 “구청 측 단순 실수”라며 “무도한 네거티브”라고 강하게 반박했다.
김 의원은 이날 국회에서 기자회견을 열고 “정 전 구청장은 2023년 한 여성 공무원과 멕시코 칸쿤으로 해외 출장을 갔다. 민선 8기의 해외 출장 14번 중 여성 공무원만 동행시킨 것은 그때가 유일하다”고 주장했다. 그러면서 “출장 심사의결서에는 해당 직원의 성별이 남성으로 조작돼 있다”고 덧붙였다.
김 의원은 임기제 공무원인 해당 직원이 해외 출장을 다녀온 후 ‘다급’에서 ‘가급’으로 더 높은 급수의 직위로 재채용됐다고 했다. 그는 “이례적 인사 이동”이라며 해명을 요구했다.
정 후보 캠프는 김 의원을 공직선거법상 허위사실 공표 혐의로 성동경찰서에 고발했다. 2023년 국제참여민주주의포럼 출장은 주최 측인 멕시코선거관리위원회의 공식 초청에 따른 것이고, 김두관 전 민주당 의원 등 11명이 동행한 정당한 공무라는 게 정 후보 측 설명이다.
정 후보 측은 또 해당 여직원에 대해선 “업무 담당자일 뿐 아니라 참여단의 전체 실무를 담당했다”고 설명했다. 성별 오기에 대해서는 “서류상 성별 표기 오류는 행정 실무 과정에서의 단순 착오”라고 했다. 당시 일정에 함께 동행한 김 전 의원, 이정옥 전 여성가족부 장관, 이동학 전 민주당 최고위원도 김 의원의 의혹 제기에 “정상적인 국제행사 참여를 남녀 문제로 견강부회해 폄훼한 것”이라고 비판했다.
이새날 서울시의원 “아이들의 안전이 최우선”… 교통안전 캠페인 및 현장 간담회 개최
서울시의회 교육위원회 이새날 의원(국민의힘, 강남1)은 지난 30일 서울언북초등학교 앞에서 교육청, 강남구청, 강남경찰서, 한국도로교통공단 및 강남·수서 녹색어머니연합회 등 유관기관과 함께 ‘1학기 교통안전 합동 캠페인’을 전개하고, 연이어 학교 현안 청취를 위한 간담회를 가졌다고 밝혔다. 이번 캠페인은 2022년 언북초 인근 스쿨존에서 발생한 가슴 아픈 사고를 잊지 않고, 지역사회의 통학로 안전 경각심을 다시 한번 일깨우기 위해 민·관·경이 대대적으로 합동하여 마련됐다. 이 의원과 참가자들은 아침 등교 시간에 맞춰 학교 정문과 주변 사거리 등 교통안전 취약 지점을 직접 점검하며 학생들의 등교 맞이와 교통 지도를 진행했다. 특히 현장 점검에서는 언북초의 고질적인 통학로 위험 요인이 적나라하게 확인됐다. 전교생 1300여명 중 대다수가 이용하는 정문 앞 100m 지점부터 보도 폭이 급격히 좁아져, 등교 피크 시간대에는 학생들이 인파에 밀려 차도로 내몰리는 아찔한 상황이 목격됐다. 또한 학교 인근 공사로 인해 레미콘과 덤프트럭 등 대형 차량이 좁은 이면도로를 학생들과 공유하고 있어 하교 및 방과 후 시간대의 안전대책 마련이 시급한 것으로 나타났다. 캠페인
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이런 가운데 서울시장 여야 경선 후보들은 본선행 티켓을 두고 각각 토론회를 진행했다. 민주당 1차 토론회에서는 전현희·박주민 의원과 정 전 구청장이 부동산·교통 정책 등 주요 쟁점을 두고 격돌했다. 국민의힘에서는 오세훈 서울시장·박수민 의원·윤희숙 전 여의도연구원장이 한강버스, 감사의 정원 사업 논란 등을 두고 설전을 벌였다.
2026-04-01 5면
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