추미애, 공공예식장 플랫폼·파크골프장 확대 등 ‘소확행 공약’ 발표

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

추미애, 공공예식장 플랫폼·파크골프장 확대 등 ‘소확행 공약’ 발표

안승순 기자
입력 2026-03-31 16:59
수정 2026-03-31 16:59
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
추미애 더불어민주당 경기도지지사 경선 후보(추미애 캠프 제공)
추미애 더불어민주당 경기도지지사 경선 후보(추미애 캠프 제공)


추미애 더불어민주당 경기도지사 경선 후보가 31일 ‘경기도민의 일상을 바꾸는 확실한 약속, 추미애의 소확행(소소하지만 확실한 행복)’ 공약을 발표했다.

이날 추 후보가 발표한 공약은 ‘웨딩혁신, 경기올인원 플랫폼 구축’, ‘임산부 복지 원스톱 서비스 지원’, ‘파크골프장 골든 인프라 대폭 확충’, ‘텔레코일(보청기기 보조장비)존 설치 확대’, ‘동물병원 진료비 정찰제 시범 운영’, ‘경기도 피크닉 성지 육성 및 용품 반값 대여’, ‘민간 유휴주차장 공유주차 대폭 확대’, ‘아파트 관리비 및 입찰 공개 투명아파트(오픈 플랫폼) 서비스 시행’, ‘버스정거장 스마트 쉼터 설치 확대 지원’ 등 9개다.

‘공공예식장 활용 중심 플랫폼 구축’은 도내 주요 웨딩 업체들의 패키지 구성과 옵션별 가격을 한눈에 비교할 수 있는 전용 시스템을 도입, 장소 대관부터 예식 진행까지 한 번에 진행할 수 있도록 하는 내용이다.

또 경기도 전역에 공공예식장을 100개로 대폭 확대하고, 해당 플랫폼을 통해 사용한 부부에게 ‘결혼 결심 지원금’ 100만원을 지역화폐로 지급한다.

임산부를 위한 복지 서비스로는 ‘임산부 복지 원스톱 서비스’를 내세웠다. 임산부 바우처·고위험 산모 지원금·교통비·산후도우미 등 여러 지원 사업을 하나로 묶어, 한 번에 신청할 수 있도록 하겠다는 방침이다.

노인을 위한 복지 공약으로는 ‘시·군별 파크골프장 대폭 확충’과 보청기기 보조장비인 ‘텔레코일존 설치 확대’를 공약했다.

아파트 관리의 투명성 제고를 위한 관리비와 입찰 등을 공개하는 ‘투명 아파트 서비스’도 이번 공약에 담았다.

이어 주차난 해소를 위해 민간주차장을 밤과 주말에 공유주차로 전환하고, 동물병원 진료비 정찰제를 시범 운영하는 방안이 포함됐다.

이와 함께 도내 주요 피크닉 명소를 지정해 피크닉 용품을 저렴하게 대여해 주는 정책과 버스정거장 스마트 쉼터 설치를 지원하는 방안을 약속했다.

비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

뱅골프 하이브리드 아이언 세트는 단순히 편하기만 한 클럽이 아니다. 세계 최초로 초고반발 기술을 아이언 세트에 적용해 비거리 20야드~40야드 증가라는 뛰어난 성능을 구현했다기존 아이언의 한계를 넘어선 성능으로 아마추어 골퍼들의 스코어 향상에 기여하고 있으며, 언론에서는 “골퍼의 한계를 깨뜨린 진화”라고 평가하고
뱅골프 바로가기
thumbnail - 비거리 +20~40야드, 하이브리드 아이언으로 기록 단축

추 후보는 “일상의 작은 불편함도 해결해 주는 따뜻한 경기도 실현”이라고 자평하며 “도민들이 공감하고 체감하는 맞춤형 정책을 통해 경기도민의 행복을 책임지겠다”고 밝혔다.
안승순 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일과 대부분을 AI와 병행한다.
단순 참고용으로 간헐적 활용한다.
거의 활용하지 않거나 직접 수행하는 방식이 우선이다.
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로