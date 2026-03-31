3선 도전 주낙영 경주시장…“도시재개발·광역교통망 추진”

이미지 확대 경북 경주시청에서 지난 17일 3선 도전 의사를 밝히는 주낙영 경주시장. 김형엽 기자 닫기 이미지 확대 보기 경북 경주시청에서 지난 17일 3선 도전 의사를 밝히는 주낙영 경주시장. 김형엽 기자

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3선에 도전하는 주낙영 경북 경주시장 예비후보다 도시재개발과 광역교통망 구축으로 도시공간을 재편하겠다는 비전을 제시했다.주 예비후보는 “쇠퇴한 도심을 미래형 공간으로 재편하고, 광역교통망을 획기적으로 확충해 경주 미래백년의 골격을 다시 세워야 할 시점”이라며 공약을 밝혔다.우선 도시 경쟁력을 높이기 위해서는 낡은 도심 구조를 주거·상업·문화 기능이 어우러진 미래형 공간으로 재편한다는 구상을 밝혔다. 세부적으로는 ▲경주역세권 투자선도지구 개발 ▲(구)경주역사 도심 뉴타운 건설 ▲폐철도 및 폐역사 리모델링 ▲기회발전특구 등 미래전략 4대 특구 지정 ▲경주역사문화관광 특례시 지정 추진 등을 제시했다.동남권 교통 허브 조성을 위해 ▲동남권 광역전철망 구축(울산-경주-대구·포항) ▲경주~울산 광역철도(수소트램) 건설 ▲대구·경북 광역생활 전철망 구축(대구-경주-포항) ▲경부선~동해선 고속도로 연결 ▲국도 7호선 확장 등 외동지역 교통난 해소 등을 제안했다.주 예비후보는 “도시공간이 바뀌어야 미래가 바뀌고, 교통이 뚫려야 산업과 관광도 함께 살아난다”며, “도시재개발과 교통 인프라 혁신을 통해 경주의 구조적 경쟁력을 근본적으로 높이겠다”고 했다.