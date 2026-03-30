민주 ‘김부겸發 동진’ 가속… 국힘 ‘반쪽 영남당’ 경고음

김 “보수 위해 회초리” 대구 출사표

이미지 확대 김부겸 전 국무총리가 30일 오후 대구 2·28기념중앙공원에서 우산을 든 채 6·3 지방선거 대구시장 출마를 선언하고 있다. 김 전 총리는 “국힘을 안 찍어야 대구가 바뀐다”며 국민의힘을 직격했다.

대구 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 김부겸 전 국무총리가 30일 오후 대구 2·28기념중앙공원에서 우산을 든 채 6·3 지방선거 대구시장 출마를 선언하고 있다. 김 전 총리는 “국힘을 안 찍어야 대구가 바뀐다”며 국민의힘을 직격했다.

대구 뉴스1

2026-03-31 1면

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6·3지방선거를 두 달여 앞두고 더불어민주당 소속 김부겸 전 국무총리가 30일 대구시장 출마를 공식 선언했다. 민주당이 김 전 총리를 앞세워 영남권으로의 ‘동진 정책’을 본격화하면서 극심한 내홍을 겪는 국민의힘은 ‘텃밭 사수’에 비상이 걸렸다. 다만 집권 여당의 ‘거물급 정치인’의 등판에도 막판 지지층 결집, 투표율 변수 등을 고려하면 승부를 예측하기 힘들다는 전망이 만만찮다.김 전 총리는 이날 오전 국회에서 기자회견을 열고 “지역주의 극복과 지역균형 발전, 그것이 저의 마지막 소명”이라며 대구시장 출마를 공식화했다. 이어 오후에는 대구 2·28기념중앙공원을 찾아 “대구 경제를 살리기 위해선 대구 정치부터 바꿔야 한다”며 대구의 변화를 촉구했다. 이어 “정말로 함 변해 보입시다. 대구 함 바꿔 봅시다”라며 사투리로 호소하기도 했다.김 전 총리는 또 “대구는 한 당이 독식하고 있어서 정치인들이 일을 안 한다”며 “진정한 보수를 위해서라도 이번에는 회초리를 들어야 할 때”라고 했다. 이어 “이번에는 대구가 앞장서서 국민의힘을 버려야 한다. 그래야 대한민국 정치의 진짜 보수가 살아난다. 보수 정당이 환골탈태할 수 있다”고 주장했다.김 전 총리가 ‘대구시장 도전자’ 자격으로 대구시민들을 만난 건 12년 만이다. 김 전 총리는 19대 총선(대구 수성갑)에 이어 2014년 대구시장 선거에 출마했으나 고배를 마셨다.이후 2016년 치러진 20대 총선에서 민주당 소속으론 처음으로 대구 수성갑에 당선됐다.김 전 총리는 이날 국회에서 기자들과 만나 대구시장 선거가 3자 구도로 펼쳐질 수 있다는 전망에 대해 “선거 막바지에 가면 대구는 양자 구도로 다 좁혀진다”며 “그게 지금까지 대구 정치의 패턴이었다”고 했다.민주당이 김 전 총리를 보수의 심장인 대구시장 후보로 내세우는 등 공격적 동진 정책을 펴고 있지만, 국민의힘은 아직 방어 태세를 구축하지 못하고 있다. 김 전 총리와 ‘빅매치’를 벌여야 할 대구시장 공천을 둘러싼 진통은 장기화 조짐을 보이고 있다.게다가 울산시장은 이미 컷오프 불복으로 박맹우 전 시장이 무소속 출마를 선언했다. 민주당이 대구에서 약진한다면 최악의 경우 대구시장과 경북지사 2곳을 승리했던 2018년 지방선거보다 더한 ‘반쪽 영남당’으로 쪼그라들 수 있다는 우려까지 나온다.김 전 총리 출마 현실화에도 여론조사 상위권 후보들을 컷오프(공천 배제)한 대구 민심은 악화일로다. 주호영 의원과 이진숙 전 방송통신위원장이 언제든 탈당·무소속 출마를 감행할 가능성을 내비치면서 경선 후보들에 대한 주목도도 떨어진다.주 의원은 이날 라디오 출연에서 “지금까지 30년 지방선거에서 서울시장에 전직 총리가 나온 일은 있지만 나머지 지역에 전직 총리가 나온 일은 처음”이라며 “엄청난 거물이 온 것”이라고 주의를 촉구했다. ‘2014년 김부겸’과 행정안전부 장관, 국무총리를 지내며 체급을 키운 ‘2026년 김부겸’은 다르다는 분석이다.지도부의 지리멸렬한 행보도 계속되고 있다. 민주당이 정청래 대표를 중심으로 ‘여당 프리미엄’ 보따리 전국 순회를 이어 가고 있지만 국민의힘은 지역 일정조차 잡지 못하고 있다. 이날 장동혁 대표와 이준석 개혁신당 대표의 오찬에서도 별다른 대여 투쟁과 선거연대 가능성은 찾지 못한 것으로 전해진다.그럼에도 민주당의 약진을 낙관하기 어렵다는 분석이 만만찮다. 최근 한국갤럽 여론조사(표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1% 포인트, 중앙선거여론조사심의위원회 참조)에서 민주당과 국민의힘은 TK에서 27%로 지지율 동률을 기록했다. 하지만 막판 보수 지지층이 결집하면 여론조사와는 다른 결과가 나올 수 있다는 것이 전문가들의 의견이다.한 여권 관계자는 “통상 대구경북은 최소 15% 포인트는 차이가 나야 실제 선거에서 이긴다고들 한다”며 “결국은 한 자릿수 대결이 될 수도 있다”고 말했다.