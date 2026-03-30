유승민 불출마 고수, 청년 오디션도 논란… ‘마이 웨이’ 이정현 “가장 힘든 곳서 역할”

柳, 경기지사 출마 권유 거듭 고사

오디션 두고 “노이즈 마케팅 됐다”

李, 전남광주 특별시장 출마 시사

이미지 확대 유승민 전 의원 닫기 이미지 확대 보기 유승민 전 의원

2026-03-30 5면

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국민의힘이 6·3 지방선거를 두 달여 앞두고 후보 구인난에 시달리면서 공천 작업이 4월 중순 이후까지 밀릴 것으로 전망된다. 유승민 전 의원은 경기지사 불출마 의사를 굽히지 않고 있고 ‘광역의원 비례 청년 공개 오디션’은 논란에 휩싸인 가운데, 이정현 공천관리위원장은 전남광주통합특별시장 출마까지 시사했다.김부겸 전 총리의 대구시장 출마를 앞둔 더불어민주당이 16개 광역단체장 공천 및 경선 구도 구축을 사실상 마무리한 것과 달리 국민의힘은 아직 공천 작업이 현재 진행 중이다. 특히 경기지사 카드로 거론돼 온 유 전 의원이 당 안팎의 출마 요구에도 불출마 뜻을 고수하고 있어 이 위원장의 고심이 깊어지고 있다.유 전 의원은 지난 27일 제11회 서해수호의 날 기념식이 열린 국립대전현충원에서 장동혁 대표를 만났지만 장 대표의 별도 만남 요청은 고사한 것으로 알려졌다. 송언석 원내대표와 이 위원장도 유 전 의원에게 직·간접적으로 연락했으나 유 전 의원의 뜻은 확고했다고 한다. 이에 이 위원장은 29일 경기지사 공천과 관련, “서두르지 않고 4월 중순까지도 보고 있다”고 전했다.논란에 휩싸인 국민의힘 ‘광역의원 비례 청년 공개오디션’이 전날 마무리됐다. 이번 오디션은 ‘윤어게인’ 후보자와 ‘룸살롱 종업원 폭행’ 이혁재 심사위원으로 논란이 되며 당내에서도 “노이즈 마케팅처럼 돼 버렸다”는 등 비판이 쏟아졌다. 참가자 김동욱씨는 “한동훈 복당”을 외치기도 했다. 윤상현 의원은 청년 오디션에 대해 “각종 논란으로 공정성에 대한 신뢰가 흔들렸다. 공천 시스템 전반을 다시 세우는 계기로 삼아야 한다”고 했다.이런 가운데 이 위원장은 이날 소셜미디어(SNS)에 “쉬운 길이 아니라 가장 힘든 곳에서, 아무도 가지 않으려는 곳에서 또 다른 역할을 할 생각”이라며 “그것이 당이 단합하는 데 도움이 된다면 마다않겠다”고 밝혔다. 최초로 전남광주특별시장을 선출하는 자리에 국민의힘 출마자가 나오지 않자 전남 순천에서 국회의원을 지낸 이 위원장이 직접 선수로 뛸 가능성을 시사한 것이다.