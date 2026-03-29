경기도 체육인 300명, 유은혜 경기도교육감 예비후보 지지

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29일 경기도 체육인 300인이 유은혜 경기도교육감 예비후보 지지를 선언했다. (유은혜 캠프 제공)
경기도 체육인 300명이 29일 유은혜 예비후보 공식 지지를 선언했다.
이날 유 예비후보 선거사무소에서 열린 지지 선언에는 박충일 대한스포츠협의회 회장 등 경기 지역 체육계 대표 인사 21명이 참석했다.
체육인들은 “교육과 보건의료가 아이들의 내실을 다진다면 우리 체육인은 아이들의 몸과 안전이라는 든든한 토대를 만든다”며 “이 모든 가치를 하나로 묶어낼 적임자는 오직 유은혜 후보뿐이며 우리 300명 지지자는 압도적인 승리를 위해 현장에서 끝까지 함께하겠다”고 밝혔다.
그러면서 “그동안 경기도 교육은 현장과 괴리된 정책으로 아이들의 안전 사각지대를 방치해 왔다”며 “교육부 장관으로 검증된 행정력과 현장 소통 능력을 갖춘 유은혜 후보만이 우리 아이들이 마음껏 뛰놀 수 있는 안전한 교육 환경을 구축할 수 있다”고 강조했다.
이들은 유 예비후보에게 ▲학교 체육시설 전면 안전점검 의무화 ▲학생선수 보호 및 운동부 정상화 ▲체육교사 및 지도자 처우 개선 등의 필요성을 이야기한 뒤 이러한 내용이 담긴 정책 제안서를 전달했다.
유 예비후보는 “아이들이 마음껏 뛰고 안전하게 성장할 수 있는 학교를 만드는 것은 교육의 기본”이라며 “현장의 목소리를 정책으로, 정책을 실제 변화로 이어내는 교육감이 되겠다”고 약속했다.
김용일 서울시의원, 홍제천 음악분수 가동식 참석
서울시의회 기획경제위원회에서 의정활동을 하고 있는 김용일 의원(서대문구 제4선거구, 국민의힘)은 지난 26일 서울 연희동 연가교 인근에서 열린 홍제천 음악분수 가동식에 참석했다고 밝혔다. 이번에 가동을 시작한 홍제천 음악분수는 길이 37.3m, 폭 3.6m의 그래픽 분수로 216개의 LED 조명과 3곳의 레이저를 활용해 입체적 공연을 연출한다. 최대 10m까지 올라가는 물줄기는 시원한 경관과 음악이 함께 어우러지는 빛의 향연을 선사한다. 총사업비 24억원(시 특별조정교부금 20억, 특별교부세 4억)이 투입된 사업으로, 김 의원은 특별조정교부금 확보에 기여했다고 설명했다. 김 의원은 구의원 시절 홍제천변 주민 편의를 위해 화장실 3곳을 설치하는 등 활동해왔다. 2023년에는 홍제천 야간경관 개선 사업이 실시되어 하천 산책로 진출입로에 새로운 조명과 보안등을 설치해 보행자의 안전성을 높였다. 아울러 사천교와 내부순환로 하단에도 미디어파사드 설치와 연가교 주변 농구장·족구장·배드민턴장 등 체육시설 보완 등이 이뤄졌다. 그는 홍제천 음악분수가 서대문구민뿐만 아니라 서울시민 모두에게 사랑받는 명소로 자리매김하길 기대한다며, 음악분수와 레이저 쇼가 어우러진 화려한
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체육인에 앞서 교육계와 학부모, 시민사회, 보건의료계가 유 예비후보 지지를 선언했다.
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