현장체험학습 종사자 100인, 안민석 지지…安 “체험학습 사고, 교사 책임 안 묻겠다”

이미지 확대 안민석 경기도교육감 예비후보(안민석 캠프 제공) 닫기 이미지 확대 보기 안민석 경기도교육감 예비후보(안민석 캠프 제공)

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현장체험학습 종사자 100인이 체험학습 정상화를 위한 제도 개선 필요성을 강조하며 안민석 경기도교육감 예비후보에게 정책을 제안하면서 지지를 선언했다.27일 안민석 예비후보 측에 따르면 현장체험학습, 수학여행, 수련활동 대표 및 종사자들은 지난 26일 안 예비후보 캠프 사무소에서 지지 선언을 하며 “정책으로 해결할 수 있다는 답을 들었다”, “다시 해볼 수 있겠다는 희망이 생겼다”고 지지 배경을 설명했다.이에 대해 안 예비후보는 “체험학습 사고의 책임을 교사 개인에게 떠넘기는 구조부터 바꾸겠다”며 “체험학습은 멈출 일이 아니라 제도로 정상화해야 할 교육”이라고 밝혔다.그는 “교육활동 중 사고가 발생하면 교사가 모든 책임을 떠안아야 하는 구조에서는 누구도 선뜻 체험학습을 추진하기 어렵다”며 “그래서 교실 밖 배움이 멈춰서는 안 된다”고 강조했다.그러면서 “교육활동, 특히 현장체험학습 과정에서 발생한 사고에 대해 교사에게 책임을 묻지 않는 기준을 만들어야 한다”며 “교육감이 직접 국회를 설득해 관련 법과 제도를 바꾸는 데 나서겠다”고 약속했다.