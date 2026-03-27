경기교육감 민주진보 단일화 ‘본궤도’…안민석, 혁신연대 단일화 룰 수용

이미지 확대 지난 2월 4일 유은혜·안민석·박효진·성기선 후보(왼쪽부터) 경기도교육감 예비후보가 민주진보진영 경기교육감 후보 단일화를 위한 공동선언문을 들고 사진을 찍고 있다. (혁신연대 제공) 닫기 이미지 확대 보기 지난 2월 4일 유은혜·안민석·박효진·성기선 후보(왼쪽부터) 경기도교육감 예비후보가 민주진보진영 경기교육감 후보 단일화를 위한 공동선언문을 들고 사진을 찍고 있다. (혁신연대 제공)

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경기도교육감 민주진보 진영 후보 단일화를 주관하는 경기교육혁신연대(혁신연대)가 경선 방식을 여론조사 45%, 선거인단 55% 비율로 확정한 가운데, 안민석 예비후보가 룰을 수용하기로 하면서 단일화 경선이 본궤도에 올랐다.안 예비후보는 입장문에서 “저의 요구는 하나도 수용되지 않았다”며 “왜 여론조사가 45%이고 왜 선거인단 투표가 55%인지, 이것이 공정하고 합리적인 결정인지 설명이 되지 않는다”고 비판했다.그러면서 “저를 지지해주는 민주시민, 경기도민, 조직 단체가 충분하기에 선거인단 투표에서도 충분히 승리할 자신이 있다”며 경선에 참여하겠다고 덧붙였다.혁신연대의 룰 확정에 앞서 여론조사+선거인단 투표를 줄곧 주장해온 박효진, 성기선, 유은혜 예비후보도 단일화 방안 도출을 존중하며 수용한다는 의사를 밝혔다.단일화 일정은 27일 선출 공고를 시작으로 30일 후보자 공고를 한 뒤 31일부터 4월 16일까지 17일간 선거인단 등록을 받는다. 선거인 자격은 <선출규정>에 따라 만 16세 이상 경기도민 중 회비 납부 회원이며, 청소년은 회비가 면제된다.여론조사는 4월 18~20일 3일간, 선거인단 투표는 4월 19~21일 전자투표(휴대전화) 방식으로 실시된다. 단일후보는 4월 22일 발표될 예정이다.