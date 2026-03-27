오세훈 “혁신 선대위는 중도확장 선대위…빨간색 입고 싶다”

“서울시 차원에서라도 중도 확장 선대위 꾸려야”오세훈 서울시장이 6·3 지방선거를 앞두고 국민의힘 지도부에 중도 지향적 노선 변경을 요청하면서 서울시 자체적으로 중도 확장 선거대책위원회를 꾸릴 가능성까지 시사했다.
오 시장은 27일 오전 SBS 라디오 ‘김태현의 정치쇼’에서 “중앙당 선대위가 전국 선거를 중도 지향적으로 이끌어줄 것을 포기하면 안 된다”며 “그게 혹시 어려워진다면 서울시 차원에서라도 중도 확장 선대위를 꾸려야 할 것”이라고 말했다.
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오세훈 서울시장이 지난 26일 서울 동대문구 동대문디자인플라자에서 열린 ‘2026년 소상공인 힘보탬 박람회’에 참석, 축사를 하고 있다.
연합뉴스
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장동혁 대표의 지원 유세에 대해선 “저도 그분 모시고 싶다”면서도 “다만 오실 때 좀 변신한 모습으로 와주시면 감사하겠다. 그걸 계속 지금 촉구하고 있는 것”이라고 답했다.
당의 변화가 이뤄지지 않을 경우 ‘오세훈만의 선거’를 치를 결심이 있는지 묻는 말에는 “분리해야 한다. 그렇게 되면 분리할 수밖에”라고 대답했다. 이어 선거운동 때 국민의힘 상징색인 붉은색 점퍼를 입을 것이냐는 질문에 “빨간색 입고 싶다. 입게 해달라”고 답했다. 이는 당의 쇄신을 끌어내는 것이 우선이라는 취지로 풀이된다.
이외에도 오 시장은 국민의힘의 지지율이 낮은 데 대해 “이제는 실천 방안을 다시 한번 모여서 논의하지 않으면 이런 상황에서 전국적인 선거를 어떻게 치르겠나 하는 걱정이 아직도 깊다”고 전했다.
봉양순 서울시의원, 한국세탁업중앙회 감사패 수상
봉양순 서울시의원(더불어민주당·노원3)이 지난 26일 대방역 공군호텔에서 열린 제42차 사단법인 한국세탁업중앙회 정기대의원총회에서 소규모 세탁업 지원과 친환경 전환에 기여한 공로를 인정받아 감사패를 받았다. 이번 수상은 봉 의원이 그동안 서울시의회 전반기 환경수자원위원장과 더불어민주당 민생실천위원장으로 활동하며, 민생버스 운영 등을 통해 소규모 세탁업 현장의 어려움을 직접 청취하고 친환경 세탁기 보급 확대 필요성을 지속적으로 제기해 온 점이 반영된 것이다. 또한 봉 의원은 지난 4월 제330회 임시회 제3차 본회의에서 5분 자유발언을 통해 휘발성유기화합물(VOCs) 저감의 필요성과 소규모 세탁소 지원 확대를 강하게 촉구한 바 있다. VOCs는 오존과 미세먼지를 유발하고 일부는 1군 발암물질로 분류되는 등 시민 건강과 직결된 물질로, 생활권 내 배출 저감이 중요한 정책 과제로 제기돼 왔다. 이에 서울시 기후환경본부는 이러한 문제 인식을 바탕으로 2023년부터 소규모 세탁소를 대상으로 친환경 세탁기 및 회수건조기 보급 사업을 추진해 왔으나, 최근 몇 년간 예산이 정체되거나 축소되며 사업 확대에 어려움을 겪어 왔다. 그러나 현장에서는 지원 확대 요구가 지속적으
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그는 공천 신청 과정에서 당에 요구했던 ‘혁신 선대위’에 대해 “중도 확장 선대위라고 하면 오해가 없을 것 같다”고 명확히 했다. 이어 “(중도 확장 선대위는) 그런 중도적인 브랜드를 가진 인물을 영입해서 그분이 그분의 얼굴로, 그분의 노선으로 선거를 치르는 것”이라고 설명했다. 다만 구체적인 인물을 언급하기에는 이르다고 덧붙였다.
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