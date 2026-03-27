경기 진보교육감 단일화, 여론조사 45%·선거인단 55%…4월 22일 후보 확정

이미지 확대 지난 2월 4일 유은혜·안민석·박효진·성기선 후보(왼쪽부터) 경기도교육감 예비후보가 민주진보진영 경기교육감 후보 단일화를 위한 공동선언문을 들고 사진을 찍고 있다. (혁신연대 제공) 닫기 이미지 확대 보기 지난 2월 4일 유은혜·안민석·박효진·성기선 후보(왼쪽부터) 경기도교육감 예비후보가 민주진보진영 경기교육감 후보 단일화를 위한 공동선언문을 들고 사진을 찍고 있다. (혁신연대 제공)

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경기도교육감 민주진보 진영 후보 단일화를 주관하는 경기교육혁신연대(혁신연대)가 경선 방식을 여론조사 45%, 선거인단 55% 비율로 확정했다.혁신연대는 26일 오후 4시부터 운영위원회와 대표자회의를 잇달아 열어 차기 경기교육감 후보 선출을 위한 단일화 방식을 이같이 결정했다.단일화 일정은 27일 선출 공고를 시작으로 30일 후보자 공고를 한 뒤 31일부터 4월 16일까지 17일간 선거인단 등록을 받는다. 선거인 자격은 <선출규정>에 따라 만 16세 이상 경기도민 중 회비 납부 회원이며, 청소년은 회비가 면제된다.여론조사는 4월 18~20일 3일간, 선거인단 투표는 4월 19~21일 전자투표(휴대전화) 방식으로 실시된다. 단일후보는 4월 22일 발표될 예정이다.현재 경기도 진보진영 단일화에는 유은혜 전 사회부총리 겸 교육부 장관, 안민석 전 국회의원, 성기선 전 한국교육과정평가원장, 박효진 전 전교조 경기지부장 등 4명이 참여하고 있다.하지만 안민석 예비후보 측은 줄곧 100% 여론조사를 요구하고 있어, 혁신연대가 확정한 여론조사 45%·선거인단 55% 룰을 받아들일지 주목된다.