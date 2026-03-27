민주당 광주 동구청장 임택·서구청장 김이강·광산구청장 박병규 후보 확정

현직 구청장들 과반 득표로 후보 확정…북구 5파전·남구 양자대결

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더불어민주당 광주 동구·서구·광산구청장 후보가 모두 현직으로 결정됐다.민주당 광주시당 선거관리위원회는 26일 동구·서구·광산구 본경선 결과를 발표했다.지난 24일부터 사흘간 당원 50％·국민 50％ 방식으로 진행된 국민참여경선 결과 동구는 3명(노희용·임택·진선기) 가운데 임택 후보, 광산구는 3명(박병규·박수기·차승세) 중 박병규 후보가 각각 과반 득표를 확보해 결선 없이 최종 후보로 확정됐다.2인 경선이 치러진 서구에서는 김이강 후보가 조승환 후보를 누르고 선출됐다.이로써 3선 연임에 도전하는 임택 후보를 비롯해 재선에 나서는 김이강·박병규 후보가 모두 6·3 지방선거 민주당 공천을 확보했다.북구와 남구는 전날 예비경선 결과에 따라 본경선 및 결선을 앞두고 있다.북구는 7명 중 김동찬·문상필·신수정·정다은·조호권 후보 등 5명이 본경선에 진출해 다자 구도를 형성했다. 현직 구청장이 불출마해 ‘무주공산’으로 꼽히는 북구는 과반 득표자가 없을 경우 결선 투표가 실시될 예정이어서 후보 간 연대와 합종연횡이 주요 변수로 예상된다.남구는 김병내 구청장과 황경아 후보 간 양자 대결로 치러진다. 황 후보는 예비경선에 함께 나섰던 김용집·성현출·하상용 후보와 단일화를 이루며 ‘현직 대 연대’ 구도를 형성했다.민주당 광주시당은 29일 중앙당에서 열리는 재심위원회를 고려해 오는 31일부터 다음 달 2일까지 사흘간 기초단체장 후보 본경선을 진행한다.