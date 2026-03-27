김부겸 “피할 순 없겠다” 30일 출사표… ‘보수의 심장’에 노크

정청래, 대구시장 출마 거듭 제안

로봇·AX전환·군 공항 지원 약속

민주당, 김 합류 땐 표심 확보 속도

이미지 확대 정청래(왼쪽) 더불어민주당 대표와 김부겸 전 국무총리가 26일 서울 중구 달개비에서 대구시장 출마 관련 사항을 논의한 뒤 회동 내용에 대해 설명하고 있다.

국회사진기자단 닫기 이미지 확대 보기 정청래(왼쪽) 더불어민주당 대표와 김부겸 전 국무총리가 26일 서울 중구 달개비에서 대구시장 출마 관련 사항을 논의한 뒤 회동 내용에 대해 설명하고 있다.

국회사진기자단

2026-03-27 8면

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김부겸 전 국무총리가 26일 6·3지방선거 대구시장 출마 결단을 촉구한 정청래 더불어민주당 대표를 만나 “(도전을) 피하긴 힘들겠구나”라고 생각했다며 사실상 출마 의지를 드러냈다. 김 전 총리가 오는 30일 공식 입장을 밝히면 대구에서도 민심을 잡기 위한 여야 대결이 본격적으로 펼쳐질 전망이다.정 대표는 이날 서울 중구 한 식당에서 김 전 총리와 공개 회동을 갖고 “아무리 생각해봐도 대구 선거를 이길 필승 카드는 김 전 총리밖에 안 계시다”고 말했다. 이어 “(험지인) 대구에 또 나가달라는 것이 너무 가혹한 게 아니냐는 생각이 솔직히 든다”면서도 “더 큰 가치를 위해 결단해주실 것을 요청한다”고 했다.정 대표는 “합법적으로 가능한 모든 수단을 동원해서라도 대구시민들의 열망을 받들고 대구 지역 경제 발전에 이바지하겠다”고 약속했다. 정 대표는 로봇 수도, AX(인공지능 전환) 혁신 대전환 중심 도시, 군 공항 문제 등 현안도 꺼냈다.이에 김 전 총리는 “제가 이(출마) 제안을 받은 건 제법 됐지만, 당에서 직접적으로 사람을 보내고 연락을 취하고 한 것도 벌써 한두 달이 넘은 것 같다”면서 “그렇다면 정말 대구에 갔을 때 시민들께 ‘우리 함께 해보자’라는 제안을 뭘 가지고 얘기할까 하는 고민을 하고 있었다”고 화답했다.김 전 총리는 또 “대구 현장에서 뛰는 후배와 옛 동지들로부터 ‘고생하는 것 한 번 더 고생하자’, (우리가) 모든 것을 던져서 도전하는데 외면할 것이냐는 간절한 요구가 왔다”며 “그래서 제가 이것을 피하긴 힘들겠구나(라고 생각했다)”고 말했다. 사실상 출마 쪽으로 마음을 굳힌 것으로 해석되는 발언이다.정 대표는 회동을 마친 뒤 기자들과 만나 “제가 최종 결심을 하시라고 압력을 좀 넣었다”고 하자, 김 전 총리는 “오는 30일쯤 (출마 관련) 입장을 분명히 밝히겠다고 약속드렸다”고 했다.김 전 총리가 출마를 공식화하면 대구 지역 기초단체장, 광역·기초의원 출마자들도 김 전 총리와 합세해 표심 확보에 본격적으로 뛰어들 것으로 보인다. 중앙선거관리위원회에 따르면 이번 지방선거 대구 지역에 등록한 민주당 예비후보는 총 60여명이다.민주당 대구시당은 성명을 내고 “김 전 총리의 결단과 당의 전폭적인 지원 약속을 진심으로 환영한다”고 밝혔다. 민주당은 27일 공천관리위원회 회의를 통해 대구시장 후보를 추가 공모할 계획이다.