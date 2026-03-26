‘이재명 지사의 대변인’ 김홍국 “서대문 르네상스 반드시 쓰겠다”

민주당 예비후보로 서대문구청장 공식출마6·3 지방선거 서울 서대문구청장 더불어민주당 예비후보인 김홍국 전 경기도 대변인이 출마를 선언했다. 김 예비후보는 이재명 대통령의 경기도지사 시절 경기도청 대변인을 지냈다.
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김홍국 전 경기도 대변인이 26일 서대문구의회 의정연구실에서 출마 기자회견을 하고 있다.
김홍국 예비후보 제공
김홍국 예비후보 제공
김 예비후보는 26일 서대문구의회 의정연구실에서 출마 기자회견을 갖고 “정체된 서대문을 변화와 성장의 도시로 바꾸기 위해 출마를 결심했다”며 이재명 정부와의 협력을 본인의 핵심 경쟁력으로 제시했다.
그는 “이재명 경기도지사 시절 대변인으로 일하며 정책을 설계하고, 갈등을 조정하고, 결과를 만들어내는 과정을 직접 경험했다”면서 “서대문구의 문제를 헌신과 노력, 중앙 및 외부와의 협력으로 푸는, 이재명 국민주권정부 시대의 유능하고 실력 있는 구청장이 되겠다”고 밝혔다. 그러면서 ▲모든 민원의 48시간 내 응답 등 속도와 책임 있는 민생 문제 해결 ▲속도와 공정, 성과를 겸비한 재개발·재건축 등을 공약으로 내걸었다.
그는 “서대문 르네상스, 성공의 역사를 반드시 쓰겠다”며 “구청장은 설명하는 사람이 아니라, 해결하는 사람이어야 하고, 저는 정치를 해온 사람이 아니라, 문제를 해결해 온 사람”이라고 거듭 강조했다.
이병윤 서울시의회 교통위원장, 성북천 낙하분수 및 경관조명 시연식 참석
이병윤 서울특별시의회 교통위원장(국민의힘, 동대문1)은 14일 오후 3시 동대문구 신설동 91-321(성북천 쌈지공원) 인근에서 열린 “성북천 낙하분수 및 경관조명 시연식” 행사에 참석해 사업 완료를 축하하고 사업을 위해 노력한 동대문구청 관계자들을 격려했다. 성북천 낙하분수 및 경관조명(미디어글라스) 사업은 성북천을 이용하는 주민들의 쾌적하고 안전한 여가 공간 마련을 위해 이 위원장이 서울시 예산 11억 5000만원을 발의·확보해 추진됐으며 동대문구 치수과와 도로과에서 공사를 주관했다. 안감교 낙하분수는 한전 전력구 유출지하수를 활용해 매년 4월~10월 오전 10시~오후 8시 운영할 예정이며, 안암교(북측) 경관조명은 유리 내부의 LED를 통해 다양한 미디어 영상이 매일 일몰 30분 후부터 오후 11시까지 송출·운영될 예정이다. 이날 시연 행사에는 이 위원장과 이필형 구청장, 동대문구 건설안전국장 등이 함께해 사업 추진 경과를 공유하고 주민들과 함께 성북천을 걸으며 안암교 경관조명과 낙하분수를 살펴보는 시간을 가졌다. 이 위원장은 “성북천을 이용하는 동대문구 주민의 건강과 쾌적한 환경 조성을 위해 추진한 사업”이라며 “주민들에게 동대문구의 낮과 밤
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김 예비후보는 광주에서 태어나 전주영생고, 연세대 건축학과를 졸업했다. 문화일보에서 기자 생활을 시작했고, 뉴시스 정치부장과 부국장을 역임했으며 정치평론가로도 활동했다.
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