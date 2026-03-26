민주당 광주 남구청장 후보 경선 ‘김병내·황경아’ 압축

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황경아 민주당 광주 남구청장 경선 예비후보가 26일 광주시의회에서 기자회견을 열고 김용집·성현출·하상용 예비후보와 함께 ‘원팀 연대’를 선언하고 있다.
더불어민주당 광주 남구청장 후보 경선이 현직인 김병내 예비후보와 4자 단일화 후보인 황경아 예비후보 간 맞대결 구도로 압축됐다.
황경아 예비후보는 26일 광주시의회에서 기자회견을 열고 김용집·성현출·하상용 예비후보와 함께 ‘원팀 연대’를 선언하며 단일후보 확정을 공식화했다.
황 예비후보는 “이번 결선투표 진출은 현직 구청장의 ‘3선 욕심’을 저지하고 새로운 변화를 바라는 당원들의 열망이 결집된 것”이라며 “단일화를 약속했던 예비후보들과 원팀 정신으로 뭉쳐서 3선 욕심을 저지하고 승리하겠다”고 밝혔다.
황 예비후보는 이어 “이번 단일화는 개인의 사심이 아닌 남구 발전을 위한 ‘공심’의 승리”라며 “부족한 저를 믿고 남구의 미래를 맡겨주신 세 분 후보님의 결단과 권리당원들의 지지에 머리 숙여 감사드린다”고 덧붙였다.
황 예비후보는 또 “남구 구민의 삶이 뒷걸음질 치고 있음에도 오직 3선 욕심에만 매몰된 기득권 정치를 결단코 저지하겠다”며 “측근이 아닌 주민이 주인 되는 투명한 혁신행정으로 남구의 정체성을 확립하겠다”고 역설했다.
민주당 광주시당은 전날 예비경선 결과 김병내, 황경아 예비후보를 본경선 진출자로 확정했다.
앞서 황 예비후보를 비롯한 4명은 본경선 진출자와 연대하기로 약속했다.
왕정순 서울시의원, 관악구 지하철역 외부출입구 7개소 캐노피 설치 완료
왕정순 서울시의원(더불어민주당·관악구 제2선거구)은 관악구 내 지하철 3개역의 외부출입구 7개소에 캐노피(차양 시설) 설치를 완료했다고 밝혔다. 이번 사업은 강우·강설 시 이용 승객의 불편을 해소하고 안전을 확보하여 시민고객 만족도를 높이기 위해 추진됐다. 이번 캐노피 설치 대상은 ▲서울대입구역 7·8번 외부출입구 ▲낙성대역 2·3·6·7번 외부출입구 ▲사당역 6번 외부출입구 등 총 7개소이다. 공사는 2025년 11월 17일부터 2026년 3월 20일까지 진행됐으며, 총 소요예산은 24억 5000만원(출입구 1개소당 3억 5000만원)이다. 각 출입구별 개통 일정은 ▲서울대입구역 8번 출입구 1월 15일 ▲낙성대역 3·7번 출입구 1월 19일 ▲사당역 6번 출입구 1월 27일 ▲낙성대역 2·6번 출입구 3월 16일 ▲서울대입구역 7번 출입구 3월 20일 순으로 단계적으로 완료됐다. 서울대입구역·낙성대역·사당역은 관악구를 대표하는 교통 거점으로, 하루 수만 명의 시민이 이용하는 주요 역사다. 그러나 기존 외부 출입구는 지붕만 있고 측면 차단 시설이 없는 구형 구조물이어서 비바람이나 눈이 내리는 날이면 출입구에서도 그대로 노출되는 불편이 지속돼 왔다. 이번
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본경선은 국민참여경선 방식으로 진행될 예정이며 민주당 광주시당은 다음 달 2일까지 공천 절차를 마무리할 계획이다.
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