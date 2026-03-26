민주당 광주 남구청장 후보 경선 ‘김병내·황경아’ 압축

황경아 민주당 광주 남구청장 경선 예비후보가 26일 광주시의회에서 기자회견을 열고 김용집·성현출·하상용 예비후보와 함께 ‘원팀 연대’를 선언하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 황경아 민주당 광주 남구청장 경선 예비후보가 26일 광주시의회에서 기자회견을 열고 김용집·성현출·하상용 예비후보와 함께 ‘원팀 연대’를 선언하고 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

더불어민주당 광주 남구청장 후보 경선이 현직인 김병내 예비후보와 4자 단일화 후보인 황경아 예비후보 간 맞대결 구도로 압축됐다.황경아 예비후보는 26일 광주시의회에서 기자회견을 열고 김용집·성현출·하상용 예비후보와 함께 ‘원팀 연대’를 선언하며 단일후보 확정을 공식화했다.황 예비후보는 “이번 결선투표 진출은 현직 구청장의 ‘3선 욕심’을 저지하고 새로운 변화를 바라는 당원들의 열망이 결집된 것”이라며 “단일화를 약속했던 예비후보들과 원팀 정신으로 뭉쳐서 3선 욕심을 저지하고 승리하겠다”고 밝혔다.황 예비후보는 이어 “이번 단일화는 개인의 사심이 아닌 남구 발전을 위한 ‘공심’의 승리”라며 “부족한 저를 믿고 남구의 미래를 맡겨주신 세 분 후보님의 결단과 권리당원들의 지지에 머리 숙여 감사드린다”고 덧붙였다.황 예비후보는 또 “남구 구민의 삶이 뒷걸음질 치고 있음에도 오직 3선 욕심에만 매몰된 기득권 정치를 결단코 저지하겠다”며 “측근이 아닌 주민이 주인 되는 투명한 혁신행정으로 남구의 정체성을 확립하겠다”고 역설했다.민주당 광주시당은 전날 예비경선 결과 김병내, 황경아 예비후보를 본경선 진출자로 확정했다.앞서 황 예비후보를 비롯한 4명은 본경선 진출자와 연대하기로 약속했다.본경선은 국민참여경선 방식으로 진행될 예정이며 민주당 광주시당은 다음 달 2일까지 공천 절차를 마무리할 계획이다.