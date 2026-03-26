김동연, ‘3대 생활비(돌봄·주거·교통) 반값시대’ 공약

이미지 확대 26일 김동연 더불어민주당 경기도지사 경선 후보가 수원 효요양병원에서 ‘3대 생활비(돌봄·주거·교통) 반값시대’ 공약을 발표하고 있다. (김동연 달달캠프 제공) 닫기 이미지 확대 보기 26일 김동연 더불어민주당 경기도지사 경선 후보가 수원 효요양병원에서 ‘3대 생활비(돌봄·주거·교통) 반값시대’ 공약을 발표하고 있다. (김동연 달달캠프 제공)

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김동연 더불어민주당 경기도지사 경선 후보가 민생 공약으로 ‘3대 생활비(돌봄·주거·교통) 반값 시대’를 내놨다.김 후보는 26일 오전 수원 효요양병원에서 경기도의 ‘간병 SOS 프로젝트’ 시행 후 첫 번째로 지원받고 있는 어르신을 만난 자리에서 이같은 구상을 밝히고, 대표 공약인 ‘우리동네 공공요양원 The300’에 대해 설명했다.‘우리동네 공공요양원 The300’은 민간요양원에 비해 간병비 부담이 절반 수준인 공공요양원을 경기도 전역에 300개소 설치한다는 계획이다. 평균 2개 읍면동당 1개소 설치(경기도 읍면동 총 605개)로 가족·이웃과 떨어지지 않고 살던 곳 근처에서 요양할 수 있게 한다는 구상이다.그는 김대중 전 대통령의 건강보험 통합, 노무현 전 대통령의 노인장기요양보험, 문재인 전 대통령의 치매국가책임제를 잇는 ‘가장 민주당다운’ 정책임을 강조했다.그러면서 “간병 살인, 간병 파산이라는 참담한 말이 경기도에서 더 이상 나오지 않도록 하겠다”며 “27일부터 시행되는 이재명 정부의 ‘지역사회 통합돌봄’ 성공을 확실하게 뒷받침하고 돌봄의 울타리, 간병의 공적 책임을 더욱 두텁게 다지겠다”고 약속했다.김 후보의 돌봄 분야 생활비 반값 공약은 △우리동네 공공요양원 The300 △언제나 어린이집(365일 24시간 긴급돌봄) 100개소로 확대 △달빛어린이병원 60개소와 공공심야약국 120개소로 확대 등이다.주거 분야 공약은 △누구나 안심전세(HUG가 거절한 전세보증을 경기도가 직접 시행) △청년 주거비 2억원 무이자 융자 △사회초년생 월세 지원(연 최대 240만원) 등이다.교통 분야는 ‘The 경기패스 시즌 2’로 교통비 환급을 수도권 내 KTX, 일반철도, 시외버스까지 확대한다는 정책이다.