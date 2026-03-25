판 커진 재보선 ‘눈치 싸움’… “의원직 사퇴” vs “당 판단 필요”

與 단체장·재보선 ‘더블 승리’ 전략

이미지 확대 공천 갈등 끝낼 수 있을까 국민의힘 공천 갈등이 좀처럼 잦아들지 않는 가운데 장동혁 대표가 25일 국회 당대표실에서 ﻿나오고 있다.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 공천 갈등 끝낼 수 있을까 국민의힘 공천 갈등이 좀처럼 잦아들지 않는 가운데 장동혁 대표가 25일 국회 당대표실에서 ﻿나오고 있다.

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2026-03-26 5면

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“의원직을 사퇴하라”, “당 지도부의 정무적 판단 필요”70일 앞으로 다가온 6·3 지방선거와 동시에 치러지는 국회의원 재보궐 선거를 놓고 여야가 본격적인 눈치 싸움에 들어갔다. 더불어민주당은 일부 광역단체장 후보로 현역 의원 공천을 일찌감치 마무리했지만 의원직 사퇴 시한까지는 아직 한 달이 더 남은 만큼 최대한 시간을 끌면서 ‘단체장·재보궐 더블 승리’를 노린다는 계획이다.25일 민주당은 현재 인천시장 후보에 현역인 박찬대 의원을 단수 공천했고, 울산시장 후보로는 경선을 거쳐 김상욱 의원을 확정한 상황이다. 특히 인천 연수갑은 박 의원이 3선을 한 민주당 텃밭이지만, 중량급 인사가 나오지 않는 이상 승리를 장담할 수 없는 지역이란 의견도 있다. 이에 따라 인천 계양을 전략공천을 희망하는 김남준 전 청와대 대변인과 송영길 전 민주당 대표 간 교통정리가 이뤄진 이후 박남춘 전 인천시장을 비롯한 출마 후보군을 두고 당 지도부의 판단이 이뤄질 거란 관측이다.김 의원의 지역구인 울산 남구갑은 국민의힘 지지세가 강한 지역인만큼 진보당과의 연대 가능성이 변수로 꼽힌다. 국민의힘 울산시당에선 민주당으로 당적을 옮긴 김 의원을 향해 하루빨리 의원직을 사퇴해야 한다고 목소리를 높이고 있다. 김 의원은 이날 울산시의회에서 가진 기자회견에서 의원직 사퇴 시기와 관련해 “가장 중요한 건 시민과 당원의 의사”라며 “당 지도부의 정무적인 판단이 필요하지 개인 의사를 함부로 반영할 부분은 아니다”라고 답했다. 진보당 김종훈 후보와의 단일화에 대해서는 “중앙당 차원에서 단일화 과정이 정리되면 김 후보와 아름답게 만들겠다”고 했다.지방자치단체장 선거에 입후보하는 현역 의원의 법정 사퇴 시한은 선거일 30일 전인 5월 4일까지다. 다만 지방선거와 국회의원 재보궐 선거를 동시에 실시하기 위해서는 4월 30일까지 사퇴해야 한다. 이에 따라 4월 30일 이후 사퇴할 경우에는 국회의원 재보궐 선거가 내년 상반기로 미뤄질 가능성도 있다.민주당은 기본적으로 헌법기관인 국회의원의 사퇴 시기는 독자적 판단 영역이란 입장이다. 한 민주당 관계자는 “헌법기관인 국회의원에게 어떻게 그런 걸 강제할 수 있느냐”고 반문했다. 특히 해당 지역을 포함한 광역단체장 선거에 나서는 상황에선 법정 사퇴시한까지 최대한 직을 유지한 채 선거운동에 나서는 것이 전략적 우위를 유지할 수 있는 방법이다. 당 지도부 입장에서도 재보궐 구도와 후보 간 교통정리 등이 선행되어야 하는 상황이다.조국 조국혁신당 대표의 재보궐 출마 지역도 변수로 꼽힌다. 양문석 전 의원의 지역구였던 경기 안산갑도 조 대표의 선택지 중 하나로 거론되는 가운데 양 전 의원은 페이스북에 김용 전 민주연구원 부원장이 지역위원장을 맡아달라고 공개 요청하기도 했다. 이에 김남국 민주당 대변인은 “당이 현명한 결정을 해주실 것을 전적으로 믿고 묵묵히 제 할일을 해나가겠다”는 입장을 내는 등 안산갑 재보궐 선거를 놓고도 치열한 경쟁이 시작됐다.