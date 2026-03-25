민형배 의원 “27개 시군구 원도심에 ‘성수동 30개’ 조성”

원도심 르네상스 ‘글로컬 타운’ 5대 전략…공공 기준·민간 투자 결합

공실 상가·보행 거리·임대 안정까지 겨냥…지속 가능 상권 재편 기대

이미지 확대 민형배 민주당 전남광주통합특별시장 경선 후보. 닫기 이미지 확대 보기 민형배 민주당 전남광주통합특별시장 경선 후보.

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더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선 후보인 민형배 국회의원(광주 광산구을)은 25일 전남광주 27개 시군구의 쇠락한 원도심을 되살리기 위한 ‘원도심 르네상스: 성수동 30개 만들기(글로컬 타운 30곳 조성)’ 전략을 추진하겠다고 밝혔다.민 의원은 이날 정책자료에서 “광주 충장로와 금남로, 순천의 원도심, 목포의 구도심, 여수의 중심상권, 나주의 시내까지 전남광주 주요 중심상업지역이 사람과 소비가 빠져나가며 쇠락하고 있다”며 “문제는 낡은 것이 아니라, 다시 찾을 이유가 사라진 것”이라고 진단했다.그는 이어 “상권 몇 곳을 임시로 살리는 방식이 아니라 도시 흐름 자체를 바꾸는 구조적 전환 전략을 추진하겠다”고 강조했다.이번 전략은 단순한 도시재생이나 소상공인 지원을 넘어, 쇠락한 원도심을 사람·투자·문화·소비가 다시 모이는 도시 핵심 거점으로 재편하는 데 초점을 맞췄다. 특히 서울 성수동을 단순 모방하는 것이 아니라, 전남광주 여건에 맞게 재설계한 ‘글로컬 타운’ 모델을 적용한다는 구상이다.글로컬 타운은 지역 자원과 산업을 기반으로 하면서도 외부와 연결돼 사람과 자본·문화가 유입되는 도시 거점으로, 전남광주 27개 시·군에 총 30곳을 조성할 계획이다. 또한 정부의 글로컬 상권 및 로컬거점 상권 사업과 연계해 추진 속도와 재원을 확보한다는 방침이다.핵심은 공공이 도시의 기준과 방향을 먼저 제시하고, 이를 바탕으로 민간 투자를 유도하는 구조다.민 의원은 이를 위해 ▲공공형 지구단위계획 수립 ▲민간투자 유도 패키지 ▲보행·체류형 거리 재편 ▲공실 상가 순환 활용 ▲임대료 안정 및 장기 임대 전환 지원 등 5대 전략을 제시했다.특히 공공이 업종 구성과 건축·경관 기준을 포함한 디자인·운영 가이드라인을 선제적으로 제시하고, 이를 준수하는 민간 투자에 대해 용적률 완화와 인허가 절차 간소화 등 인센티브를 제공해 ‘예측 가능한 투자 환경’을 조성할 계획이다.이 과정에서 상인, 건물주, 주민, 청년 창업자, 지역 활동가 등 다양한 이해관계자와 시민이 참여하는 방식으로 추진해 계획의 실행력과 현장성을 높일 방침이다.또 차량 중심 구조를 보행과 체류 중심으로 재편해 ‘걷고 머무르며 소비로 이어지는 거리’로 전환하고, 공실 상가는 팝업스토어·공방·전시 공간 등으로 활용해 즉시 운영되는 상권으로 전환할 방침이다.이와 함께 임대료 안정 협약과 장기 임대 전환 지원을 통해 상권 활성화 이후 발생하는 젠트리피케이션을 최소화하고, 초기 입점자와 창작자가 지속적으로 정착할 수 있는 구조를 만들겠다고 밝혔다.민 의원은 “상권은 살아나는 것보다 지속되는 것이 더 중요하다”며 “공공이 방향을 설계하고 민간이 투자와 운영을 이어가는 구조로, 사람이 떠나지 않는 원도심을 만들겠다”고 말했다.