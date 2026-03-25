주호영 ‘대구시장 컷오프’에 반발… 가처분 신청 예고

이미지 확대 장동혁 대표 만나고 나오는 주호영 의원 주호영 국민의힘(대구 수성갑) 의원. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 장동혁 대표 만나고 나오는 주호영 의원 주호영 국민의힘(대구 수성갑) 의원. 연합뉴스

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국민의힘 대구시장 후보 공천에서 컷오프(경선 배제)된 주호영(대구 수성갑) 의원이 25일 법원에 공천관리위원회 결정에 대한 효력정지 가처분 신청을 예고했다.주 의원 측 관계자는 이날 오후 서울신문과의 통화에서 “내일 중으로 가처분 신청을 할 것”이라고 밝혔다. 앞서 주 의원은 공관위의 컷오프 결정 이후 거취를 고심 중이라고 밝힌 바 있다.그는 이정현 공관위원장에게 컷오프 결정 취소를 요구해 왔으나, 공관위가 이를 받아들일 가능성이 낮다고 보고 법적 대응에 나서기로 한 것이다.주 의원은 가처분 신청 결과에 따라 탈당 후 무소속 출마도 고려하는 것으로 알려졌다. 주 의원 측 관계자는 “가처분 신청이 인용될 가능성이 높다고 보고 있다”며 “경선 절차가 바로잡힐지를 보고 무소속 출마 등을 최종적으로 결정할 것”이라고 말했다.앞서 국민의힘 공관위는 지난 22일 주 의원과 이진숙 전 방송통신위원장을 컷오프하고, 윤재옥·추경호·유영하·최은석 의원과 홍석준 전 의원, 이재만 전 동구청장 등 6명을 대상으로 예비경선을 진행하기로 했다.