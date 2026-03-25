TK 청년단체 “국힘 공천은 짜고 치는 고스톱… 민심 왜곡 중단하라”

이미지 확대 이정현 위원장, 경북지사 예비경선 결과 발표 이정현 국민의힘 공천관리위원장. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이정현 위원장, 경북지사 예비경선 결과 발표 이정현 국민의힘 공천관리위원장. 연합뉴스

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국민의힘이 6·3 지방선거 공천 과정에서 극심한 내홍을 겪는 가운데 대구·경북 지역 청년 단체가 공정 경선을 촉구하고 나섰다. 이들은 대구시장 후보 공천과 관련해 인위적인 컷오프 철회를, 경북도지사 후보 경선을 두고는 공정한 경쟁을 요구했다.25일 대구경북청년회와 대구청년혁신포럼은 성명서를 내고 “국민의힘의 공천은 민심을 노골적으로 왜곡하는 처사”라고 강도 높게 비판했다.이들은 국민의힘이 대구시장 후보 공천 과정에서 이진숙 전 방송통신위원장과 주호영(대구 수성갑) 의원을 컷오프(경선 배제)한 데 대해 “여론조사에서 선두를 달리는 후보들을 배제한 것은 ‘시스템 공천’이라는 포장 아래 이뤄진 노골적인 밀실 공천”이라며 “압도적인 지지를 받는 후보들이 석연치 않은 이유로 컷오프된다면, 그 경선 결과는 처음부터 특정인을 위해 설계된 ‘짜고 치는 고스톱’에 불과하다”고 주장했다.청년회는 “민심 왜곡 행위를 즉각 중단하고, 이진숙·주호영 후보를 포함한 모든 후보가 동일한 조건에서 경쟁하는 ‘전원 참여 경선’을 즉각 보장하라”고 강조했다.경북도지사 경선과 관련해서는 ‘공정한 경쟁’이 이뤄져야 한다는 주장을 펼쳤다. 이들은 “김재원 예비후보는 국민의힘 최고위원으로서 공천 규칙을 만들고 결정하는 심판의 위치에 있으면서, 동시에 경북도지사 후보로 출마한 선수로도 뛰고 있다”며 “이것이 과연 공정한 경쟁인가”라고 따져 물었다.이는 김재원 최고위원이 예비후보 등록 이후 최고위원 직무를 자제하고 최고위원회의 참석 등의 활동을 중단하겠다고 약속했으나, 최근 최고위 회의에 참석해 당 공천 방침에 대한 입장을 밝힌 데 대한 비판으로 풀이된다. 이들은 “선수와 심판의 역할이 분리되지 않은 상황에서 어떤 결과도 공정하다고 인정받기 어렵다”고 지적했다.이들 단체는 “국민의힘은 대구·경북 시민과 청년이 납득할 수 있는 기준과 절차를 공개하고, 투명한 공천 시스템을 확립하라”고 강조했다.