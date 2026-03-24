강기정 후원회장에 정세균·노동일…순천 후원회사무실도 개소

“순천 후원회사무실, 동부권 공 들이겠다는 의미”

이미지 확대 강기정 더불어민주당 전남광주통합특별시장 예비후보가 순천에 후원회 사무소를 열었다. 강기정 경선 예비후보 사무소 제공 닫기 이미지 확대 보기 강기정 더불어민주당 전남광주통합특별시장 예비후보가 순천에 후원회 사무소를 열었다. 강기정 경선 예비후보 사무소 제공

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정세균 전 국무총리와 노동일 배수비우스S＆P 대표이사 강기정 더불어민주당 전남광주통합특별시장 예비후보 후원회장을 맡기로 했다.강 후보 측은 24일 “정 전 총리가 후원회장을 수락하고 본격적인 지원에 나섰다”며 “포스코 광양제철 협력업체를 맡고 있는 노동일 대표이사도 공동 후원회장으로 참여한다”고 밝혔다.정 전 총리는 국회의장과 국무총리를 역임한 경험으로 행정 통합 과정에서 갈등 해소와 상생 협력 방안에 대해 조언할 것으로 기대된다고 강 후보 측은 설명했다.노 대표이사의 경우 전남사회복지공동모금회장을 역임한 지역 경제 대표 인사로, 산업과 지역사회 연결에 힘을 보탤 것으로 기대하고 있다.강 후보는 이날 순천시 연향동 조은프라자에 후원회 사무실을 열었다.강 후보 측은 “순천 등 전남 동부권에 공을 들이겠다는 의미”라며 “후보마다 1곳씩 마련할 수 있는 후원회 사무실을 순천에 마련한 것”이라고 설명했다.강 후보는 “동부권은 대한민국을 먹여 살린 최대 산업벨트인데 꺼져가는 도시가 됐다”며 “동부권을 가장 먼저 살려내 부강한 100만 대도시로 만들어 내고, 광역경제권을 성공시키겠다”고 밝혔다.