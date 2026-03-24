강기정 후원회장에 정세균·노동일…순천 후원회사무실도 개소

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

강기정 후원회장에 정세균·노동일…순천 후원회사무실도 개소

홍행기 기자
홍행기 기자
입력 2026-03-24 21:14
수정 2026-03-24 21:14
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

“순천 후원회사무실, 동부권 공 들이겠다는 의미”

이미지 확대
강기정 더불어민주당 전남광주통합특별시장 예비후보가 순천에 후원회 사무소를 열었다. 강기정 경선 예비후보 사무소 제공
강기정 더불어민주당 전남광주통합특별시장 예비후보가 순천에 후원회 사무소를 열었다. 강기정 경선 예비후보 사무소 제공


정세균 전 국무총리와 노동일 배수비우스S＆P 대표이사 강기정 더불어민주당 전남광주통합특별시장 예비후보 후원회장을 맡기로 했다.

강 후보 측은 24일 “정 전 총리가 후원회장을 수락하고 본격적인 지원에 나섰다”며 “포스코 광양제철 협력업체를 맡고 있는 노동일 대표이사도 공동 후원회장으로 참여한다”고 밝혔다.

정 전 총리는 국회의장과 국무총리를 역임한 경험으로 행정 통합 과정에서 갈등 해소와 상생 협력 방안에 대해 조언할 것으로 기대된다고 강 후보 측은 설명했다.

노 대표이사의 경우 전남사회복지공동모금회장을 역임한 지역 경제 대표 인사로, 산업과 지역사회 연결에 힘을 보탤 것으로 기대하고 있다.

강 후보는 이날 순천시 연향동 조은프라자에 후원회 사무실을 열었다.

강 후보 측은 “순천 등 전남 동부권에 공을 들이겠다는 의미”라며 “후보마다 1곳씩 마련할 수 있는 후원회 사무실을 순천에 마련한 것”이라고 설명했다.

강 후보는 “동부권은 대한민국을 먹여 살린 최대 산업벨트인데 꺼져가는 도시가 됐다”며 “동부권을 가장 먼저 살려내 부강한 100만 대도시로 만들어 내고, 광역경제권을 성공시키겠다”고 밝혔다.
광주 홍행기 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일과 대부분을 AI와 병행한다.
단순 참고용으로 간헐적 활용한다.
거의 활용하지 않거나 직접 수행하는 방식이 우선이다.
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로