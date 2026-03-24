이병훈 호남발전특위 부위원장 “김영록 예비후보 지지”

김 후보 총괄상임선대위원장 맡아…“행정경험․소통능력 필수”

이미지 확대 이병훈 민주당 호남발전특위 수석부위원장(왼쪽)이 24일 김영록 민주당 전남광주특별시장 예비후보와 손을 맞잡고 연대를 선언하고 있다. 김영록 예비후보 사무소 제공 닫기 이미지 확대 보기 이병훈 민주당 호남발전특위 수석부위원장(왼쪽)이 24일 김영록 민주당 전남광주특별시장 예비후보와 손을 맞잡고 연대를 선언하고 있다. 김영록 예비후보 사무소 제공

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전남광주특별시장 선거에 나섰다 중도 사퇴한 이병훈 민주당 호남발전특위 수석 부위원장이 김영록 예비후보에 대한 지지를 선언했다.이 부위원장은 24일 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 갖고 “김 예비후보 캠프의 총괄상임선거대책위원장을 맡았다”고 밝혔다.이 부위원장과 김 예비후보는 광주 서석초와 서중, 광주일고 동문인 데다 행정고시 출신이라는 공통점이 있다.이 부위원장은 “광주전남 통합에 따른 여러 기대가 많고 크지만, 갖가지 행정 혼선과 지역 간 균형발전 같은 예민하고 어려운 문제들도 숱하게 쌓여 있다”며 “이런 난제들을 해결하고 전남광주특별시의 미래 발전을 이루기 위해서는 풍부한 행정경험과 소통능력이 필수적”이라고 진단했다. 이어 “이런 경험과 능력을 갖춘 김 예비후보야말로 초대 전남광주특별시장의 최적임자라고 생각한다”고 덧붙였다.김 예비후보는 “이 부위원장의 합류는 그야말로 천군만마가 될 것”이라며 “이 부위원장이 예비경선 과정에서 내놓은 좋은 정책들과 공약들을 잘 계승해 시너지 효과를 내겠다”고 말했다.