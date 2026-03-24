이병훈 호남발전특위 부위원장 “김영록 예비후보 지지”

김 후보 총괄상임선대위원장 맡아…“행정경험․소통능력 필수”
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이병훈 민주당 호남발전특위 수석부위원장(왼쪽)이 24일 김영록 민주당 전남광주특별시장 예비후보와 손을 맞잡고 연대를 선언하고 있다. 김영록 예비후보 사무소 제공
전남광주특별시장 선거에 나섰다 중도 사퇴한 이병훈 민주당 호남발전특위 수석 부위원장이 김영록 예비후보에 대한 지지를 선언했다.
이 부위원장은 24일 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 갖고 “김 예비후보 캠프의 총괄상임선거대책위원장을 맡았다”고 밝혔다.
이 부위원장과 김 예비후보는 광주 서석초와 서중, 광주일고 동문인 데다 행정고시 출신이라는 공통점이 있다.
이 부위원장은 “광주전남 통합에 따른 여러 기대가 많고 크지만, 갖가지 행정 혼선과 지역 간 균형발전 같은 예민하고 어려운 문제들도 숱하게 쌓여 있다”며 “이런 난제들을 해결하고 전남광주특별시의 미래 발전을 이루기 위해서는 풍부한 행정경험과 소통능력이 필수적”이라고 진단했다. 이어 “이런 경험과 능력을 갖춘 김 예비후보야말로 초대 전남광주특별시장의 최적임자라고 생각한다”고 덧붙였다.
봉양순 서울시의원, 노원소방서 식당 증축 기여 공로패 수상
서울시의회 봉양순 의원(더불어민주당, 노원3)이 지난 20일 노원소방서에서 열린 식당 증축 준공식에서 근무환경 개선에 기여한 공로로 공로패를 받았다. 이날 준공식은 노원소방서 본서 2층 식당 증축 공사 완료를 기념해 마련된 자리로, 소방공무원과 의용소방대, 기타 관계자 등이 참석한 가운데 사업 경과보고와 기념행사 순으로 진행됐다. 노원소방서 식당 증축 사업은 장시간 교대근무와 긴급출동이 반복되는 소방공무원의 근무 특성을 고려해 추진된 것으로, 보다 넓고 쾌적한 식사 공간과 휴식 환경을 제공하는 데 중점을 두고 조성됐다. 개선된 시설은 위생과 동선, 이용 편의성을 고려해 설계돼 직원들의 만족도와 사기 진작에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대를 모으고 있다. 봉 의원은 해당 사업 추진을 위해 2025년 서울시 예산 6억 2000만원을 확보하며 노원소방서 근무환경 개선의 재정적 기반 마련에 기여했다. 특히 현장 중심의 의견을 반영해 실질적인 개선이 이뤄질 수 있도록 사업 추진 과정 전반을 지속적으로 챙겨왔다. 봉 의원은 “소방공무원은 시민의 생명과 안전을 지키는 최일선에 있는 만큼, 안정적인 근무환경과 휴식 여건이 반드시 뒷받침되어야 한다”라며 “작은
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김 예비후보는 “이 부위원장의 합류는 그야말로 천군만마가 될 것”이라며 “이 부위원장이 예비경선 과정에서 내놓은 좋은 정책들과 공약들을 잘 계승해 시너지 효과를 내겠다”고 말했다.
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