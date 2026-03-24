적격 후보들의 다양한 범죄 이력…군산시민단체, 부실 검증 비판

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과천 중앙선거관리위원회 계단 선거 홍보물. 서울신문 DB
전북 군산지역 시민단체가 제9대 전국동시지방선거를 앞두고 후보 부실 검증을 비판하며 전면 재검토를 촉구했다.
‘군산시의회모니터단군모닝’ 등 지역 12개 시민단체로 구성된 ‘6.3 지방선거 주권행동 군산시민사회’는 24일 시청 앞에서 기자회견을 열고 각 당의 후보 검증 시스템을 비판했다.
단체에 따르면 군산지역 예비후보 58명 가운데 21명이 전과 기록을 보유하고 있다.
정당별로는 더불어민주당이 15명으로 가장 많았고, 조국혁신당 5명, 무소속 1명 순이었다.
시장 예비후보 가운데는 방문판매법 위반, 폭력행위처벌법 위반(특수법정 소동), 산업안전보건법 위반(업무상 과실치사) 등의 처분을 받은 전력이 확인됐다.
시·도의원 예비후보들의 경우 횡령, 도박, 음주운전, 무면허 운전, 명예훼손, 어선법·고용보험법 위반 등 다양한 전과가 있었다.
단체는 “시정을 이끌고 견제해야 할 시민의 대표로 출마한 사람들의 범죄 이력이 우려스러운 수준이다”며 “민주당 공직선거후보자추천관리위원회가 여러 유형의 전과가 있는 사람들을 ‘적정’으로 판단한 것은 시민의 눈높이에 맞지 않는 시대착오적 결정”이라고 강조했다.
봉양순 서울시의원, 노원소방서 식당 증축 기여 공로패 수상
서울시의회 봉양순 의원(더불어민주당, 노원3)이 지난 20일 노원소방서에서 열린 식당 증축 준공식에서 근무환경 개선에 기여한 공로로 공로패를 받았다. 이날 준공식은 노원소방서 본서 2층 식당 증축 공사 완료를 기념해 마련된 자리로, 소방공무원과 의용소방대, 기타 관계자 등이 참석한 가운데 사업 경과보고와 기념행사 순으로 진행됐다. 노원소방서 식당 증축 사업은 장시간 교대근무와 긴급출동이 반복되는 소방공무원의 근무 특성을 고려해 추진된 것으로, 보다 넓고 쾌적한 식사 공간과 휴식 환경을 제공하는 데 중점을 두고 조성됐다. 개선된 시설은 위생과 동선, 이용 편의성을 고려해 설계돼 직원들의 만족도와 사기 진작에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대를 모으고 있다. 봉 의원은 해당 사업 추진을 위해 2025년 서울시 예산 6억 2000만원을 확보하며 노원소방서 근무환경 개선의 재정적 기반 마련에 기여했다. 특히 현장 중심의 의견을 반영해 실질적인 개선이 이뤄질 수 있도록 사업 추진 과정 전반을 지속적으로 챙겨왔다. 봉 의원은 “소방공무원은 시민의 생명과 안전을 지키는 최일선에 있는 만큼, 안정적인 근무환경과 휴식 여건이 반드시 뒷받침되어야 한다”라며 “작은
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이어 “공천 때마다 오락가락하는 심사 기준을 투명하게 시민들에게 공개하고 민주당 공천이 곧 당선이란 무검증 공천을 즉각 멈추고 측근 챙기기가 아닌 시민 눈높이에 맞는 검증된 후보를 공천하라”고 촉구했다.
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