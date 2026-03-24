이진숙 “대구시장 말고는 생각 없어”… 경선 컷오프 취소 요구

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국민의힘 공천관리위원회 결정에 따라 대구시장 경선에서 컷오프(공천 배제) 된 이진숙 전 방송통신위원장이 24일 서울 영등포구 여의도 국민의힘 중앙당사에서 경선 결과에 대한 입장을 밝히고 있다. 2026.3.24 연합뉴스
국민의힘 6·3 지방선거 대구시장 후보 경선에서 컷오프(공천 배제) 된 이진숙 전 방송통신위원장이 24일 “당 공천관리위원회의 컷오프 결정을 취소해 줄 것을 정중히, 그러나 강력하게 요구한다”고 밝혔다.
이 전 위원장은 이날 서울 여의도 국민의힘 당사에서 기자회견을 열고 “대구 시민들은 각종 여론조사에서 이진숙을 압도적 1위로 지지함으로써 이진숙이 대구 위기 해결사로 나서줄 것을 시민들은 요구하고 있다”며 “장동혁 대표가 받았던 그 선택받을 자유와 기회를 저 이진숙에게도 달라”고 말했다.
이어 “저는 (다른 후보와 여론조사에서) 2~3배에 이르는 차이를 보이고 있다. 이것은 자유 우파의 심장 대구를 지키는 데 이진숙이 앞장서달라는 요구”라며 “공천 배제 결정은 대구 시민의 요청을 묵살하는 것”이라고 강조했다.
그는 “오늘 저는 공천 배제 결정을 재고해달라는 재심청구서를 제출했다”고 덧붙였다.
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국민의힘 공천관리위원회 결정에 따라 대구시장 경선에서 컷오프(공천 배제) 된 이진숙 전 방송통신위원장이 24일 서울 영등포구 여의도 국민의힘 중앙당사에서 경선 결과에 대한 입장을 밝힌 뒤 당사 앞 지지자들과 인사하고 있다. 2026.3.24 연합뉴스
이 전 위원장은 ‘무소속 출마’ 가능성에 대해선 “1%도 가능성이라고 하지만 그 가능성이나 만약에 대해서는 지금 드리는 말씀이 큰 의미가 없다고 생각한다”고 했다.
국민의힘 대구 현역 의원이 대구시장 후보로 확정돼 보궐선거가 치러질 경우 출마할 의향이 있는가란 질문에는 “대구시장 말고는 단 한 번도 다른 생각을 한 적이 없다”고 답했다. 다만 “(당에서) 요청받는다면 그 순간부터 생각해 보겠다”라며 가능성은 열어뒀다.
앞서 국민의힘 공관위는 지난 22일 대구시장 공천 신청 후보자 중 이 전 위원장, 6선의 주호영 의원, 김한구 전 달성군 새마을협회 감사 등 3명을 컷오프했다.
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