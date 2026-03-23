주호영은 공천 반발, 김부겸은 출격 채비… 불붙은 보수의 심장

혼돈으로 빠져드는 대구시장 선거

이미지 확대 장동혁 국민의힘 대표가 23일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 왼쪽부터 송언석 원내대표, 장 대표, 신동욱·양향자 최고위원.

안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 장동혁 국민의힘 대표가 23일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 왼쪽부터 송언석 원내대표, 장 대표, 신동욱·양향자 최고위원.

안주영 전문기자

2026-03-24 5면

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6·3 지방선거 대구시장 공천을 둘러싼 국민의힘의 갈등이 잦아들 기미가 보이지 않는다. 장동혁 대표까지 진화에 나섰지만 컷오프(공천 배제)된 주호영 의원은 ‘즉각 시정’을 촉구했다.일각에서 주 의원의 무소속 출마까지 거론되는 가운데 더불어민주당에선 김부겸 전 국무총리의 등판이 임박하며 대구가 격전지가 될 수 있다는 전망도 나온다.장 대표는 23일 기자들과 만나 주 의원과 이진숙 전 방송통신위원장 컷오프에 대해 “공천관리위원회 결정을 존중한다”고 밝혔다. 장 대표는 “선거, 경선을 치르고 공천하다 보면 당을 위해 희생이 필요할 때도 있다”며 주 의원 등에게 사실상 컷오프 수용을 촉구했다.이정현 공관위원장도 “이번 공천은 특정인을 겨냥한 것이 아니다”며 “재건을 위한 불가피한 진통”이라고 일축했다. 주 의원과 이 전 위원장이 이의신청을 예고했으나 이를 수용하지 않겠다는 뜻이다. 주 의원은 “이 위원장의 공천 방식은 원칙도 없고, 선거 전략도 없는 ‘막가파식 공천’과 다를 바가 없다”며 “장 대표의 즉각적인 시정조치와 분명한 책임 표명을 강력하게 촉구한다”고 말했다. 일각에선 주 의원의 무소속 출마 가능성과 함께 한동훈 전 대표와 연대 가능성까지 거론된다. 다만 주 의원이 실제로 이를 감행할지는 미지수다.주 의원과 이 전 위원장을 제외한 6인의 예비경선 진출자들도 곧바로 경선 모드로 전환했다. 박형준 부산시장 컷오프 재고 때와 달리 지역 의원들의 반발도 없는 것으로 알려져 컷오프 번복도 쉽지 않아 보인다.이런 가운데 민주당은 김 전 총리의 본선 경쟁력을 최대치로 끌어올리기 위한 선거 전략을 가동 중이다. 정청래 민주당 대표는 이날 경남 김해 봉하마을에서 열린 현장 최고위원회의에서 “민주당의 대구시장 후보로 뛰어 달라”고 김 전 총리에게 공개 요청했다. 정 대표는 “김 전 총리만이 낙후된 대구 발전을 이끌 확실한 필승 카드”라고도 강조했다.이에 김 전 총리는 언론을 통해 “당에서 (나에게) 결단만 촉구하기보다 먼저 대구 발전을 위한 비전과 의지를 보여야 한다”고 말했다. 이어 “낙후된 대구 발전을 위한 당이 의지를 보여줘야 한다”며 “정책적인 내용들을 준비해달라고 요청하고 있다”고 말했다. 김 전 총리는 오는 25일 전후로 공식 출마에 대한 입장을 밝힐 예정이다.