보수 텃밭서 ‘1번’ 놓고 싸운다

국힘 출신 인사 민주당 당적 바꿔

경남·북 11곳서 초유의 경선 구도

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2026-03-24 1면

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6·3 지방선거를 70여일 앞두고 ‘보수 텃밭’ 영남권에서 ‘변화의 바람’이 불고 있다. 보수 정당 출신들이 줄줄이 더불어민주당으로 당적을 바꾸고 출사표를 던지면서 일부 지역 기초단체장 선거에선 ‘기호 1번’을 두고 보수 출신 인사들이 경선을 벌이는 희귀한 풍경까지 벌어지는 상황이다.23일 서울신문 취재를 종합하면 민주당의 ‘험지’로 꼽힌 경북과 경남의 기초단체장 선거에서 경선 구도가 형성된 곳은 총 11곳이다. 경북은 이재명 대통령 고향인 안동을 비롯해 영주, 청송 등 3곳, 경남은 창원·진주·사천·밀양·김해·남해·함양·양산 등 8곳이다. 이 중 경선이 확정된 곳만 9곳이다.특히 문재인 전 대통령 사저가 위치한 양산에는 민주당 시장 예비후보로 8명이 등록했다. 창원에서도 4명이 민주당 후보 자리를 놓고 경쟁한다. 사천시장 경선에선 국민의힘 출신인 송도근 전 시장과 박근혜 정부 시절 춘추관장을 지낸 최상화 후보가 맞붙는 ‘이색 풍경’도 펼쳐졌다.민주당 경남도당 관계자는 통화에서 “얼마 전까지만 해도 후보를 발굴하기도 힘들었던 곳인데 후보 경선을 치른다는 것 자체가 엄청난 장족의 발전”이라고 밝혔다.영남권에서 민주당 경선 지역이 확대된 건 민주당으로 당적을 바꾸고 지방선거에 도전하는 보수 출신 인사들이 늘어난 것과 무관치 않다.최구식 전 한나라당 의원은 이번에 민주당 진주시장 예비후보에 이름을 올렸고 백수명·손태영 전 경남도의원(국민의힘)은 각각 민주당 고성군수·의령군수 예비후보로 등록했다.무소속 출마를 선언했다가 최근 민주당에 입당한 백 전 경남도의원은 통화에서 “고성은 과거 국민의힘 공천을 받으면 (당선)되는 곳이었지만 이번에는 한번 바꿔 보자는 분위기가 있다”고 전했다. 민주당 소속 단체장을 한 번도 배출 못 한 의령군수 자리에 도전장을 낸 손 전 경남도의원은 “지역에선 국민의힘 상황을 부정적으로 보는 사람들이 많다”고 덧붙였다.전통적으로 보수 정당을 지지했던 경북 지역도 변화의 조짐이 불고 있다. 민주당 1차 공모에 신청한 기초단체장 후보 14명 중 4명이 국민의힘에서 넘어온 인사들로 파악됐다. 안동에선 국민의힘 출신이 민주당으로 당적을 바꿔 시장 예비후보로 등록했다.‘국민의힘 공천이 곧 당선’이란 공식이 통하던 울릉군수 자리에는 국민의힘 출신 정성환 전 울릉군의회 의장이 민주당 후보로 단수공천됐다. 민주당 경북도당 관계자는 “과거 두 명 이상 지원자가 없었던 안동, 영주, 청송이 복수 지원 지역이 됐다”면서 “후보 연설을 들어보면 다들 이재명 정부 성공을 위해 민주당에 왔다는 식”이라고 설명했다.이러한 분위기는 정당별 예비후보 등록 숫자에서도 확연히 드러난다. 중앙선거관리위원회가 집계한 이날 오후 6시 기준 민주당 예비후보는 3228명으로 국민의힘 후보 2001명을 크게 앞섰다. 4년 전 윤석열 정부 출범 직후 치러졌던 제8회 지방선거에서 국민의힘이 압승을 해 예비후보에 등록하지 않은 현역들이 많은 걸 감안해도 차이가 크게 벌어진 것이다.허성무 민주당 경남도당위원장은 “2018년 민주당 소속 도지사, 군수를 경험한 도민들이 ‘한번 시켜 보니 잘하더라’ 그런 평가가 있어 이번에도 한번 해볼 만하다고 본다”고 했다.