민형배, 전남광주 요금체계 단일화…‘통합 환승요금제’ 도입

단일 생활권에 버스·철도 통합 환승요금…‘ 남도패스’ 도입 등 정책 발표

50㎞ 이동 서울~경기 3천원 vs 전남~광주 1만원대…“교통 불공정 개선”

이미지 확대 민형배 민주당 전남광주통합특별시장 경선 후보. 닫기 이미지 확대 보기 민형배 민주당 전남광주통합특별시장 경선 후보.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선 후보인 민형배 국회의원(광주 광산구을)이 전남광주 요금체계를 하나로 묶어 통합 환승요금제를 도입하는‘교통서비스 4대 혁신’정책을 22일 발표했다.민 의원은 이날 발표한 정책자료에서 ▲통합 환승요금제 도입 ▲월정액 통합 교통패스 ‘남도패스’ 도입 ▲농어촌 공공교통 확대 ▲단계적 무상교통 추진 등을 제시하고 “교통서비스는 높이고 교통비 부담은 구조적으로 낮추는 것이 정책의 핵심 방향”이라고 강조했다.민 의원 측 자료에 따르면 대중교통으로 50km를 이동할 경우 서울~경기 간 교통요금은 3000원대인 반면, 광주에서 장흥까지는 1만3000원 수준에 달해 4배 가까운 교통비 격차가 발생하고 있다.민 의원은 이 같은 불공정을 해소하기 위해 전남·광주를 하나의 요금체계로 통합하고, 버스·철도의 환승을 하나로 연결하는‘통합 환승요금제’를 도입해 생활권 내 이동 시 추가요금을 최소화하는 구조로 전환하겠다고 밝혔다.특히 통근·통학·통원 치료 등 필수 이동에 대해서는 체감 교통비 부담을 낮추는 방향으로 설계, 이동 거리가 늘더라도 요금이 급격히 증가하지 않는 구조로 개선하겠다는 구상이다.민 의원은 “전남과 광주는 이미 하나의 생활권이지만 요금은 시·군마다 다르고 환승은 불편한 분절된 구조”라며 “단일 생활권에 맞는 통합 환승요금제를 도입하겠다”고 밝혔다.‘남도패스’는 전남·광주 전역에서 사용할 수 있는 월정액 교통패스다. 월 1회 결제로 광역·시내·농어촌버스와 BRT를 이용할 수 있도록 했다. ‘탈 때마다 계산하는 교통’에서 ‘한 번 결제로 마음 놓고 이동하는 교통’으로 전환하겠다는 구상이다.공공교통은 무료·공영버스 등 기존 운영 사례를 기반으로 인구감소지역부터 확대해 나갈 계획이다. 민 의원은 무료·공영버스를 운영 중인 곡성·신안·영암·진도·완도 등의 운영 사례를 들며 “이들 지역의 운영 선례가 기준이 되도록 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.무상교통은 고령화 지역과 대중교통 취약 지역을 중심으로 단계적으로 도입한다. 교통이 불편해 지역을 떠나지 않도록 정주 여건을 개선하는 것이 목표다.민 의원은 “비싼 교통은 사람을 밀어내고, 불편한 교통은 지역을 소멸시킨다”며 “통합특별시를 ‘이동 때문에 떠나는’ 도시가 아니라 ‘이동이 편해 머무는’도시로 만들겠다”고 밝혔다.