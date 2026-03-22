정장수 전 대구 부시장 “신청사 원점 재검토해야…과거 탈락은 중구의 ‘정무적 오판’”

이미지 확대 정장수 전 대구시 경제부시장이 27일 대구 수성구 범어동 국민의힘 대구시당사에서 대구 중구청장에 출마한다고 밝혔다. 닫기 이미지 확대 보기 정장수 전 대구시 경제부시장이 27일 대구 수성구 범어동 국민의힘 대구시당사에서 대구 중구청장에 출마한다고 밝혔다.

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대구시 경제부시장을 지낸 정장수 국민의힘 대구 중구청장 예비후보가 “새로운 시장이 선출되면 신청사 건립에 대한 원점 재검토가 불가피하다”는 입장을 밝혔다.6·3 지방선거 전 대구·경북 행정통합이 사실상 무산됐으나, 향후 통합이 이뤄지면 안동에 있는 경북도청사를 두고 또다시 막대한 예산을 들여 청사를 건립하는 건 과도한 예산 낭비라는 게 그의 설명이다.정 예비후보는 22일 페이스북에 “대구시청 신청사를 건립하면 동인청사 매각으로 인해 중구 도심이 공동화될 것이라고 많은 분이 염려하고 있지만, 저는 그렇게 생각하지 않는다”며 이같이 밝혔다.그는 이어 “대구 지역 국회의원 12명이 대구·경북 통합에 최선을 다하고 있고 대구시의회도 통합에 주도적인 역할을 하고 있다”며 “지금이 아니어도 통합은 시대의 흐름이고, 신청사 건립보다 통합이 빨리 이뤄질 것”이라고 강조했다.정 예비후보는 대구·경북 행정통합이 이뤄지면 기존의 대구시청과 경북도청을 활용하는 게 경제적 측면에서 효율적이고 현실적이라는 주장도 펼쳤다. 그는 “안동에 거대한 행정청사가 있고 대구에도 기존 시청사가 있는데 5000억원이 넘는 예산을 들여 신청사를 짓는 건 불가능하다”고 했다.실제로 대구시 신청사 건립을 위한 재원은 아직 확보되지 않은 상태다. 전체 사업비 중 현재 보유하고 있는 재원은 신청사 건립 기금으로 모아 놓은 700억원이 전부다. 신청사 건립을 본격화하려면 내년부터 매년 1000억원씩 4년간 투입돼야 하지만 사업비 확보는 어려운 실정이다. 정 예비후보는 현실적인 어려움을 지적했다.정 예비후보는 과거 신청사 입지 선정 과정에서 중구의 정무적 오판으로 유치전에서 탈락했다는 점을 짚었다. 그는 “신청사 입지를 선정할 때 우리 중구는 아픈 기억이 있다”며 “갈등을 부추기는 집단행동을 하면 감점을 주겠다고 명확히 밝혔음에도 중구는 집단행동을 선택했고 감점을 모두 받아 떨어졌다”고 했다.2019년 11월 대구시 신청사 건립 추진 공론화위원회는 과열 유치행위에 대한 감점을 예고한 바 있다. 그러나, 중구는 현수막 등 기구·시설물을 이용한 유치전을 벌였고 총 34건이 과열 유치행위로 분류돼 감점 대상이 됐다. 당시 달성군이 2건, 북구가 1건에 불과했던 점을 고려하면 과도한 유치행위가 신청사 유치 탈락의 단초가 된 셈이다. 정 예비후보는 이를 두고 류규하 중구청장 등을 겨냥해 “누구도 책임지지 않았고 누구도 사과 한마디 하지 않았다”고 비판했다.그는 또 “다시는 이런 실수가 반복돼서는 안 된다. 통합에 대비해 차근히 준비하면 된다”며 “대구·경북의 중심은 중구”라고 거듭 강조했다.