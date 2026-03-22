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느린학습자·학교밖청소년 학부모 등 교육 사각지대, 안민석 지지선언 잇달아

안승순 기자
입력 2026-03-22 22:03
수정 2026-03-22 22:03
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느린학습자·ADHD·학교밖청소년 학부모 500인이 21일 안민석 예비후보 지지를 선언하고 기념 촬영을 하고 있다. (안민석 캠프 제공)
느린학습자·ADHD·학교밖청소년 학부모 500인이 21일 안민석 예비후보 지지를 선언하고 기념 촬영을 하고 있다. (안민석 캠프 제공)


느린 학습자·ADHD·학교 밖 청소년 학부모 500인과 도박 없는 학교 교장 조호연 외 경기도민 394명은 21일 오후 안민석 예비후보 캠프 사무소에서 정책 제안과 함께 “교육 사각지대 해소를 이끌 수 있는 유일한 적임자”라며 지지 선언을 했다.

이들은 “학교를 벗어나는 순간 학습과 진로, 정서 지원이 단절되고 그 부담이 고스란히 가정에 전가되는 구조가 반복되고 있다”며 “교육 사각지대에 놓인 아이들을 위한 근본적인 변화가 필요하다”고 강조했다.

그러면서 “느린 학습자와 학교 밖 청소년 등 특별한 지원이 필요한 아이들에 대한 제도적 기반이 부족해 공교육이 이들을 충분히 보호하지 못하고 있다”며 “아이들의 삶과 연결된 실질적인 정책 전환이 절실하다”고 토로했다.

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도박 없는 학교 교장 조호연 외 경기도민 394명이 21일 안민석 경기도교육감 예비후보 지지선언을 하고 기념 촬영을 하고 있다. (안민석 캠프 제공)
도박 없는 학교 교장 조호연 외 경기도민 394명이 21일 안민석 경기도교육감 예비후보 지지선언을 하고 기념 촬영을 하고 있다. (안민석 캠프 제공)


이에 대해 안민석 예비후보는 ▲교육청·지자체 공동 책임 체계 구축 ▲학교 밖 연계 교육 지원 체계 구축 ▲교육 사각지대 지원 제도화 및 학부모 부담 완화 ▲청소년 도박 접근 차단 중심 대응 전환 등 교육 사각지대 해소와 학생 안전 강화를 위한 정책 방향을 제시했다.

그는 “교육청과 지자체가 함께 책임지는 구조로 바꿔 교육 사각지대를 해소하고, 청소년 도박 문제까지 실질적으로 해결하는 교육감이 되겠다”고 밝혔다.

이어 “특별한 지원이 필요한 아이들이 열에 한 명 수준인데도 제도와 예산이 따라가지 못하고 있다”며 “교육청과 지자체가 함께 예산을 마련해 학교를 떠나도 지원이 끊기지 않는 체계를 만들고, 현장에서 체감할 수 있는 지원으로 바꾸겠다”고 약속했다.
안승순 기자
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