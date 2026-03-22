장동혁, 대구 의원들과 비공개 간담회…‘공천 내홍’ 진화 나서나

이미지 확대 장동혁 국민의힘 대표와 대구 지역 국회의원들이 22일 대구 수성구 범어동 국민의힘 대구시당에서 비공개 간담회를 진행하고 있다. 2026. 03. 22. 대구 민경석 기자 닫기 이미지 확대 보기 장동혁 국민의힘 대표와 대구 지역 국회의원들이 22일 대구 수성구 범어동 국민의힘 대구시당에서 비공개 간담회를 진행하고 있다. 2026. 03. 22. 대구 민경석 기자

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장동혁 국민의힘 대표가 대구시장 공천과 관련한 갈등 수습을 위해 22일 대구를 찾았다.장 대표는 이날 오전 10시 대구 수성구 범어동 국민의힘 대구시당에서 지역 의원들과 간담회를 갖고 대구시장 공천과 관련한 의견을 수렴했다.장 대표는 모두발언을 통해 “지금 공천 관련해서 여러 이야기가 나오고 있고 또 그런 것(갈등)이 지속돼 마음이 무겁다”며 “우선 모든 것이 당 대표인 제 책임이라고 생각한다”고 말했다.이어 그는 “일전에도 페이스북을 통해서 말씀드렸지만, 대구의 여러 사정과 시민들께서 어떻게 생각하시는지 의견을 잘 모아서 시민과 국민께서 납득할 수 있는 그런 경선을 치러내겠다고 말씀드렸다”며 “그 과정에서 당 대표로서 제가 할 역할이 있으면 역할을 다하겠다는 말씀을 드렸다”고 강조했다.그러면서 “오늘 의원님들 뵙고 또 대구 시민께서 어떻게 생각하시는지 진심을 듣고 그것이 잘 반영될 수 있게 하겠다”고 덧붙였다. 장 대표의 모두발언 이후 간담회는 비공개로 전환돼 진행 중이다.한편, 이번 간담회는 최근 대구시장 공천 문제로 내홍이 지속되자 당 대표가 이를 해소하기 위해 마련한 것으로 보인다.앞서 이정현 공관위원장이 중진 컷오프(경선 배제)를 암시하자 주호영(6선)·윤재옥(4선)·추경호(3선) 의원 등 중진급 주자들이 반발했다. 일각에서는 일부 후보에 대한 내정설이 불거지면서 갈등이 격화됐다.